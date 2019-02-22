Fenerbahçeliler gülmeye hasret - Fotomaç
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Fenerbahçeliler gülmeye hasret
Süper Lig'de kötü günler geçiren sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Ligi'ne de veda ederek taraftarını üzmeyi sürdürdü.
22 Şubat 2019 Cuma 12:15
Güncelleme: 22.02.2019 13:06
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Ligi'ne de veda ederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit takımına karşı ilk maçı evinde 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, rövanşta ise bekleneni veremedi.
Rakibine 3-1 kaybederek Avrupa kupalarına veda eden Fenerbahçe'nin elinde sadece ligde üst sıralara tırmanma hedefi kaldı.
Sezona başkan, yönetim, teknik heyet değişikliğiyle başlayan ve futbolcu kadrosunun da büyük bölümünü değiştiren Fenerbahçe, koyduğu hedeflerden bir bir koptu.
Süper Lig'e çok kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ligdeki şampiyonluk yarışına erkenden veda etti.