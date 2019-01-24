Fenerbahçeliler Ali Koç'a tepkili! İstifa...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek, kupaya veda etti!
24 Ocak 2019 Perşembe, 23:33:39
Güncelleme: 23:35:05
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek, kupaya veda etti!
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Sezon başından beri beklenen başarıyı bir türlü gösteremeyen Fenerbahçe'de sabırlar taştı. Başta Comolli ve Ali Koç'a tepkili olan Fenerbahçe taraftarı, bu tepkisini sosyal medyada dile getirdi. İşte o tweetler...