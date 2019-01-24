Fenerbahçeliler Ali Koça tepkili! İstifa... - Fotomaç
24 Ocak 2019, Perşembe
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Fenerbahçeliler Ali Koç'a tepkili! İstifa...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek, kupaya veda etti!
24 Ocak 2019 Perşembe, 23:33:39 Güncelleme: 23:35:05
Fenerbahçeliler Ali Koça tepkili! İstifa...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek, kupaya veda etti!

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Fenerbahçeliler Ali Koça tepkili! İstifa...

Sezon başından beri beklenen başarıyı bir türlü gösteremeyen Fenerbahçe'de sabırlar taştı. Başta Comolli ve Ali Koç'a tepkili olan Fenerbahçe taraftarı, bu tepkisini sosyal medyada dile getirdi. İşte o tweetler...

Fenerbahçeliler Ali Koça tepkili! İstifa...
Fenerbahçeliler Ali Koça tepkili! İstifa...
Fenerbahçeliler Ali Koça tepkili! İstifa...
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