Fenerbahçeli Zanka'ya eski hocasından destek! UEFA...

29 yaşındaki stoperin Türk ordusuna verdiği destekten rahatsız olan Eski Danimarka Kültür ve Kilise Bakanı Bertel Haarder, B.T. gazetesine verdiği demeçte "Zanka, büyük bir karar vermiş. Ancak Fenerbahçe'de oynadığı sürece kulübün emirlerini yerine getirmeye mecbur."