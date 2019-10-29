Fenerbahçeli Zanka'ya eski hocasından destek! UEFA...
Fenerbahçe'de oyuncuların Denizlispor karşılaşması öncesi sahaya "Vatan size minnettar" tişörtüyle çıkması nedeniyle ülkesinde hedef haline gelen Danimarkalı futbolcu Mathias Zanka Jorgensen'e eski hocası Stale Solbakken destek çıktı.
29 Ekim 2019 Salı 19:58
Güncelleme: 29.10.2019 19:58
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Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor'a konuk olmuştu.
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Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli oyuncular, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek amacıyla "Vatan Size Minnettar" yazılı tişörtlerle ısınmaya çıkmıştı.
Oyuncular tarafından yapılan bu hareket büyük bir beğeni toplarken, Sarı-Kanaryalar'ın stoperi Mathias Zanka Jorgensen ülkesinde eleştirilere hedef olmuştu.
29 yaşındaki stoperin Türk ordusuna verdiği destekten rahatsız olan Eski Danimarka Kültür ve Kilise Bakanı Bertel Haarder, B.T. gazetesine verdiği demeçte "Zanka, büyük bir karar vermiş. Ancak Fenerbahçe'de oynadığı sürece kulübün emirlerini yerine getirmeye mecbur."
"Bu şartlardaki bir takımda oynamak isteyip istemediğini düşünmek zorunda. Kendisinin bunu kasıtlı yaptığından eminim. Yoksa başka kulübe giderdi." ifadelerini kullanmıştı." ifadelerini kullanmıştı.