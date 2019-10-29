Fenerbahçeli Zanka'ya eski hocasından destek! UEFA... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ekim 2019, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçeli Zanka'ya eski hocasından destek! UEFA...

Fenerbahçeli Zanka'ya eski hocasından destek! UEFA...

Fenerbahçe'de oyuncuların Denizlispor karşılaşması öncesi sahaya "Vatan size minnettar" tişörtüyle çıkması nedeniyle ülkesinde hedef haline gelen Danimarkalı futbolcu Mathias Zanka Jorgensen'e eski hocası Stale Solbakken destek çıktı.
29 Ekim 2019 Salı 19:58 Güncelleme: 29.10.2019 19:58
Fenerbahçeli Zanka'ya eski hocasından destek! UEFA...

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor'a konuk olmuştu.

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Fenerbahçeli Zanka'ya eski hocasından destek! UEFA...

Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli oyuncular, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek amacıyla "Vatan Size Minnettar" yazılı tişörtlerle ısınmaya çıkmıştı.

Fenerbahçeli Zanka'ya eski hocasından destek! UEFA...

Oyuncular tarafından yapılan bu hareket büyük bir beğeni toplarken, Sarı-Kanaryalar'ın stoperi Mathias Zanka Jorgensen ülkesinde eleştirilere hedef olmuştu.

Fenerbahçeli Zanka'ya eski hocasından destek! UEFA...

29 yaşındaki stoperin Türk ordusuna verdiği destekten rahatsız olan Eski Danimarka Kültür ve Kilise Bakanı Bertel Haarder, B.T. gazetesine verdiği demeçte "Zanka, büyük bir karar vermiş. Ancak Fenerbahçe'de oynadığı sürece kulübün emirlerini yerine getirmeye mecbur."

Fenerbahçeli Zanka'ya eski hocasından destek! UEFA...

"Bu şartlardaki bir takımda oynamak isteyip istemediğini düşünmek zorunda. Kendisinin bunu kasıtlı yaptığından eminim. Yoksa başka kulübe giderdi." ifadelerini kullanmıştı." ifadelerini kullanmıştı.

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