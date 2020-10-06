GaleriFenerbahçeFenerbahçeli Zanka'dan flaş transfer ve ayrılık itirafı! "En iyi çözüm buydu"
Fenerbahçeli Zanka'dan flaş transfer ve ayrılık itirafı! "En iyi çözüm buydu"
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, transfer döneminin son saatlerinde Danimarkalı savunmacısı Mathias Zanka Jorgensen'i eski kulübü Kopenhag'a kiraladı. Zanka, ayrılığın gerçekleşmesinin ardından transfer sürecinin ve ayrılığını anlattı. İşte o sözler...
06 Ekim 2020 Salı 19:12, Güncelleme 06.10.2020 19:17
Fenerbahçeli Zanka'dan flaş transfer ve ayrılık itirafı! "En iyi çözüm buydu"