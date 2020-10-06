Galeri Fenerbahçe Fenerbahçeli Zanka'dan flaş transfer ve ayrılık itirafı! "En iyi çözüm buydu"

Fenerbahçeli Zanka'dan flaş transfer ve ayrılık itirafı! "En iyi çözüm buydu"

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, transfer döneminin son saatlerinde Danimarkalı savunmacısı Mathias Zanka Jorgensen'i eski kulübü Kopenhag'a kiraladı. Zanka, ayrılığın gerçekleşmesinin ardından transfer sürecinin ve ayrılığını anlattı. İşte o sözler...

Fenerbahçeli Zanka'dan flaş transfer ve ayrılık itirafı! "En iyi çözüm buydu"

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