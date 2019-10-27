Fenerbahçeli Zanka için skandal talep! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
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Fenerbahçeli Zanka için skandal talep!

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka'nın Süper Lig'de geçtiğmiz hafta Denizlispor'u 2-1 yendikleri maçtan önce ısınırken üzerinde "Vatan size minnettar." yazılı tişörtü giymesi üzerine skandal yorumlar yapıldı. İşte Zanka'nın tişörtü giymesinden sonra yapılan yorumlar...
27 Ekim 2019 Pazar 08:54
Fenerbahçeli Zanka için skandal talep!

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatal Denizlispor'u 2-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler mücadele öncesinde "Vatan size minnettar" yazılı tişört ile ısınmaya çıktı.

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Fenerbahçeli Zanka için skandal talep!

Zanka'nın da doğal olarak giydiği bu tişört ülkesi Danimarka'da sert karşılandı ve tecrübeli oyuncu hedef tahtasına oturtuldu.

Fenerbahçeli Zanka için skandal talep!

29 yaşındaki stoperin Türk ordusuna verdiği destekten rahatsız olan eski Danimarka Kültür ve Kilise Bakanı Bertel Haarder, "Zanka, büyük bir karar vermiş. Ancak Fenerbahçe'de oynadığı sürece kulübün emirlerini yerine getirmeye mecbur.

Fenerbahçeli Zanka için skandal talep!

Bu şartlardaki bir takımda oynamak isteyip istemediğini düşünmek zorunda.

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Fenerbahçeli Zanka için skandal talep!

Kendisinin bunu düşündüğünden ve o tişörtü giymesindeki sıkıntıyı gördüğünden eminim." ifadelerini kullandı.

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