Fenerbahçeli yıldızlar sağlık kontrolünden geçti! İşte o görüntüler

"Futbol A Takımımız, bugün sponsorlarımızdan Ulus'taki Liv Hospital'da, sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.



Sağlık kontrollerinde; kardiyolojik muayene, EKO, efor testi, solunum ve fonksiyon testleri ile göz, kulak, burun-boğaz ve genel cerrahi başta olmak üzere diğer bütün branşlarda kontrol ve muayeneler gerçekleştirildi. Sağlık kontrolleri, Takım Doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun denetim ve gözetiminde yapıldı."