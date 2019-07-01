Fenerbahçeli yıldızlar sağlık kontrolünden geçti! İşte o görüntüler - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçeli yıldızlar sağlık kontrolünden geçti! İşte o görüntüler

Fenerbahçeli yıldızlar sağlık kontrolünden geçti! İşte o görüntüler

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları resmen başladı. Sarı-Lacivertli futbolcular sağlık kontrollerinden geçti. Takımdaki gelecekleri belirsiz olan Jailson, Ozan Tufan ve Moses da kontrollerde yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin resmi hesabından paylaşılan o görüntüler...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 13:30
Fenerbahçeli yıldızlar sağlık kontrolünden geçti! İşte o görüntüler

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

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Fenerbahçeli yıldızlar sağlık kontrolünden geçti! İşte o görüntüler

"Futbol A Takımımız, bugün sponsorlarımızdan Ulus'taki Liv Hospital'da, sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

Sağlık kontrollerinde; kardiyolojik muayene, EKO, efor testi, solunum ve fonksiyon testleri ile göz, kulak, burun-boğaz ve genel cerrahi başta olmak üzere diğer bütün branşlarda kontrol ve muayeneler gerçekleştirildi. Sağlık kontrolleri, Takım Doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun denetim ve gözetiminde yapıldı."

Fenerbahçeli yıldızlar sağlık kontrolünden geçti! İşte o görüntüler

Sağlık kontrollerinden görüntüler şu şekilde;

Fenerbahçeli yıldızlar sağlık kontrolünden geçti! İşte o görüntüler
Fenerbahçeli yıldızlar sağlık kontrolünden geçti! İşte o görüntüler
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