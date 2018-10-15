Fenerbahçeli yıldızın kaderi Henry’nin elinde! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Fenerbahçeli yıldızın kaderi Henry’nin elinde!

    Fenerbahçe'de gözden çıkarılan yıldız ismin kaderi Thierry Henry'nin elinde
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 00:51:27
    Fenerbahçeli yıldızın kaderi Henry’nin elinde!

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Faslı yıldız Nabil Dirar, eski takımı Monaco'ya haber gönderdi...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçeli yıldızın kaderi Henry’nin elinde!

    Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Aatif ile birlikte kadro dışı bırakılan Faslı Nabil Dirar, eski kulübü Monaco'ya 'Beni isterseniz devre arasında gelirim' diye haber gönderdi.

    Fenerbahçeli yıldızın kaderi Henry’nin elinde!

    32 yaşındaki orta saha için kararı takımın yeni hocası Thierry Henry verecek.

    Fenerbahçeli yıldızın kaderi Henry’nin elinde!

    Sezona kötü bir başlangıç yapan Monaco, 9 maçta topladığı 6 puanla 20 takımlı Fransa 1. Ligi'nde 18. sırada yer alıyor.

    Fenerbahçeli yıldızın kaderi Henry’nin elinde!

    Dirar, Monaco'da 2011-2017 yılları arasında 6 yıl görev yapmış, 2017-18 sezonunda sarı-lacivertlilere 3+1 yıllık imza atmıştı.

    Fenerbahçeli yıldızın kaderi Henry’nin elinde!

    Faslı yıldız geçen yıl 29 lig maçında 4 gol 8 asistle oynarken, bu sezon sadece iki maçta 90 dakika sahada kalabildi.

    Fenerbahçeli yıldızın kaderi Henry’nin elinde!
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN