Fenerbahçeli yıldızın dikkat çeken görüntüsü! - Galeri - Fotomaç
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Fenerbahçeli yıldızın dikkat çeken görüntüsü!

    Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.
    7 Ekim 2018 Pazar, 23:30:59
    Fenerbahçeli yıldızın dikkat çeken görüntüsü!
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    Fenerbahçeli yıldızın dikkat çeken görüntüsü!

    Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan çıkmadı ve maç başladığı gibi golsüz eştilikle sona erdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçeli yıldızın dikkat çeken görüntüsü!
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    • 121
    Fenerbahçeli yıldızın dikkat çeken görüntüsü!

    Mehmet Topal'a 500. maç ödülü verildi.

    Fenerbahçeli yıldızın dikkat çeken görüntüsü!
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    Fenerbahçeli yıldızın dikkat çeken görüntüsü!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçı tribünde takip etti.

    Fenerbahçeli yıldızın dikkat çeken görüntüsü!
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    Fenerbahçeli yıldızın dikkat çeken görüntüsü!

    Fenerbahçeli taraftarlar, mücadele öncesinde ısınmak için sahaya çıkan futbolculara destek oldular. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolculara desteğini gösterirken sarı-lacivertli futbolcular da alkışlayarak ve üçlü çekerek karşılık verdi.

    Fenerbahçeli yıldızın dikkat çeken görüntüsü!
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    Fenerbahçeli yıldızın dikkat çeken görüntüsü!

    Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından sarı lacivertli taraftarlar stadı terk etmedi.

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