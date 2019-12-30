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Fenerbahçeli yıldızdan olay yaratacak transfer kararı! Açıkladılar...
Fenerbahçeli yıldızdan olay yaratacak transfer kararı! Açıkladılar...
Fenerabhçe, ara transfer sezonu için çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sezon başında Rodriguez, Gustavo, Muriç, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Max Kruse gibi yıldızları kadrosuna katan kanarya, gelecek ve gidecek isimleri neredeyse kesinleştirdi... Ayrılacaklar listesinde olmamasına karşın Fenerbahçe'nin yıldız ismine dünyaca ünlü kulüpten teklif gelmiş, sarı-lacivertliler bu yaşananlar konusunda şaşkınlığını gizleyememişti... Bu teklif için Fenerbahçeli yıldızın son kararını verdiği ortaya çıktı! İşte o flaş gelişme... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
30 Aralık 2019 Pazartesi 13:13
Güncelleme: 30.12.2019 13:38
Fenerbahçeli yıldızdan olay yaratacak transfer kararı! Resmen...
Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'in 17. haftasında, deplasmanda Rizespor'un konuğu olmuş ve Karadeniz'den 2-1'lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yoluna sekteye uğramadan yürümeye devam etmişti.
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Fenerbahçeli yıldızdan olay yaratacak transfer kararı! Resmen...
Teknik Direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli yönetiminde transfer çalışmalarına hız veren sarı lacivertliler, Türkiye'den ve dünyadan önemli isimlerle temasa geçmişti.
Fenerbahçeli yıldızdan olay yaratacak transfer kararı! Resmen...
Gelecek ve gidecek isimlere dair net konuşmasını Rizespor karşılaşması sonrasında yönetime bildiren olan Yanal, isim isim son kararını verdi... Bu bağlamda önceliği transfer edilecek oyunculara veren tecrübeli teknik adamın listesinde yer alan isimler, oldukça ses getirecek cinsten...
Fenerbahçeli yıldızdan olay yaratacak transfer kararı! Resmen...
ÖNCELİK DIMITRI PAYET
Fransız basının Türk takımları için yazdığı Marsilya'nın en önemli oyuncusu Dimitri Payet'in, Sarı- Lacivertliler'le temas halinde olduğu konuşuluyor.
Fenerbahçeli yıldızdan olay yaratacak transfer kararı! Resmen...
Yıllık 3 milyon Euro kazanan Payet'in ekonomik sıkıntılar sebebiyle maaş yükünden kurtulmak isteyen Mavi-Beyazlılar'ın, her türlü teklife açık olduğu bildirildi. Kanarya'nın ise Payet için bütçe anlamında şartları oluşturup, pazarlıklara başlayacağı gelen haberler arasında yer alıyor.