Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! "Kafasında futbolu bırakmış"

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 5 gol ve 12 kırmızı kartın çıktığı maçı sarı lacivertli takım 3-2 kazandı. Ünlü spor yazarı, Fenerbahçe'nn galibiyetini değerlendirirken sahadaki oyunu ve Ersun Yanal'ın yaptığı bazı tercihleri eleştirdi.