Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! "Kafasında futbolu bırakmış"

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 5 gol ve 12 kırmızı kartın çıktığı maçı sarı lacivertli takım 3-2 kazandı. Ünlü spor yazarı, Fenerbahçe'nn galibiyetini değerlendirirken sahadaki oyunu ve Ersun Yanal'ın yaptığı bazı tercihleri eleştirdi.
9 Kasım 2019 Cumartesi 15:22
Güncelleme: 09.11.2019 15:22
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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
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5 gol ve 12 kırmızı kartın çıktığı maçı sarı lacivertli takım 3-2 kazandı.
Sabah Spor yazarlarından Ömer Üründül, Fenerbahçe'nn galibiyetini değerlendirirken sahadaki oyunu ve Ersun Yanal'ın yaptığı bazı tercihleri eleştirdi. İşte Üründül'ün yazısı;
Futbol kalitesi olarak vasatı geçmeyen ama her yönüyle çok ilginç bir 90 dakika izledik.
Fenerbahçe cephesi Antalya ve Kayseri yenilgilerinden sonra şu açıklamayı yapmıştı: "Bu tip maçlarda golü erken bulamadığınız zaman işler çıkmaza giriyor."