Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! 'Kafasında futbolu bırakmış' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Kasım 2019, Cumartesi
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Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! "Kafasında futbolu bırakmış"

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 5 gol ve 12 kırmızı kartın çıktığı maçı sarı lacivertli takım 3-2 kazandı. Ünlü spor yazarı, Fenerbahçe'nn galibiyetini değerlendirirken sahadaki oyunu ve Ersun Yanal'ın yaptığı bazı tercihleri eleştirdi.

9 Kasım 2019 Cumartesi 15:22 Güncelleme: 09.11.2019 15:22
Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Kafasında futbolu bırakmış

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Kafasında futbolu bırakmış

5 gol ve 12 kırmızı kartın çıktığı maçı sarı lacivertli takım 3-2 kazandı.

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Kafasında futbolu bırakmış

Sabah Spor yazarlarından Ömer Üründül, Fenerbahçe'nn galibiyetini değerlendirirken sahadaki oyunu ve Ersun Yanal'ın yaptığı bazı tercihleri eleştirdi. İşte Üründül'ün yazısı;

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Kafasında futbolu bırakmış

Futbol kalitesi olarak vasatı geçmeyen ama her yönüyle çok ilginç bir 90 dakika izledik.

Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! Kafasında futbolu bırakmış

Fenerbahçe cephesi Antalya ve Kayseri yenilgilerinden sonra şu açıklamayı yapmıştı: "Bu tip maçlarda golü erken bulamadığınız zaman işler çıkmaza giriyor."

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