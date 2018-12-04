Fenerbahçeli yıldıza Real Madridden 20 milyon euro! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçeli yıldıza Real Madrid'den 20 milyon euro!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
4 Aralık 2018 Salı, 15:16:12
Sarı lacivertli ekibin genç futbolcusu Eljif Elmas'a dünya devi talip oldu!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Makedon gazetesi Ekipa'nın haberine göre, sezon başından bu yana Eljif'i izleyen İspanyol devi Real Madrid, Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Eflatun beyazlı kulübün scout ekibi tarafından 'Avrupa'nın en yetenekli 5 futbolcusu' listesi hazırlandığı ve 19 yaşındaki oyuncunun da bu isimler arasına dahil edildiği öğrenildi.
TEKLİF BELLİ OLDU
Eljif'in hem Fenerbahçe'deki hem de ülkesinin milli takımındaki performansını beğenen Real Madrid'in Makedon oyuncuya 5 milyon euro'luk teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.
BONUS DA ÖDENECEK
Real Madrid'in Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye yapacağı 5 milyon euro'luk teklifin bonus da içereceği bilgisini de aktaran Makedon gazetesi bu bonusla ilgili detayı da paylaştı.