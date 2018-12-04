Fenerbahçeli yıldıza Real Madridden 20 milyon euro! - Galeri - Fotomaç
04 Aralık 2018, Salı
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Fenerbahçeli yıldıza Real Madrid'den 20 milyon euro!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
4 Aralık 2018 Salı, 15:16:12
Fenerbahçeli yıldıza Real Madridden 20 milyon euro!

Sarı lacivertli ekibin genç futbolcusu Eljif Elmas'a dünya devi talip oldu!

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Fenerbahçeli yıldıza Real Madridden 20 milyon euro!

Makedon gazetesi Ekipa'nın haberine göre, sezon başından bu yana Eljif'i izleyen İspanyol devi Real Madrid, Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçeli yıldıza Real Madridden 20 milyon euro!

Eflatun beyazlı kulübün scout ekibi tarafından 'Avrupa'nın en yetenekli 5 futbolcusu' listesi hazırlandığı ve 19 yaşındaki oyuncunun da bu isimler arasına dahil edildiği öğrenildi.

Fenerbahçeli yıldıza Real Madridden 20 milyon euro!

TEKLİF BELLİ OLDU

Eljif'in hem Fenerbahçe'deki hem de ülkesinin milli takımındaki performansını beğenen Real Madrid'in Makedon oyuncuya 5 milyon euro'luk teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçeli yıldıza Real Madridden 20 milyon euro!

BONUS DA ÖDENECEK

Real Madrid'in Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye yapacağı 5 milyon euro'luk teklifin bonus da içereceği bilgisini de aktaran Makedon gazetesi bu bonusla ilgili detayı da paylaştı.

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