Fenerbahçeli yıldız imzalıyor! Anlaşma tamam - Galeri - Fotomaç
22 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçeli yıldız imzalıyor! Anlaşma tamam

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu imzayı attı.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 12:23:56 Güncelleme: 12:29:46
Fenerbahçeli yıldız imzalıyor! Anlaşma tamam

Bu sezon ligde yaşanan büyük çöküşün ardından transfer konusunda adeta silbaştan yapacak olan Fenerbahçe'de bazı mevcut isimlerin takımda kalıp kalmayacağı halen netleşmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeli yıldız imzalıyor! Anlaşma tamam

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuların başında gelen Martin Skrtel konusunda da belirli bir adım atılmadı.

Fenerbahçeli yıldız imzalıyor! Anlaşma tamam

2016 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Slovak stoperin bu sezon sözleşmesi bitiyor.

Fenerbahçeli yıldız imzalıyor! Anlaşma tamam

Transfer döneminde de özellikle defans hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetiminde, bir diğer hedef de Skrtel'in takımda kalması olacak.

Fenerbahçeli yıldız imzalıyor! Anlaşma tamam

Milliyet'in haberine göre hem Phillip Cocu ve Erwin Koeman döneminde hem de Ersun Yanal'ın yeni başlangıcında vazgeçilmez oyuncuların başında gelen 34 yaşındaki savunmacıyla en azından 1 yıllık daha sözleşme yapılması hedefleniyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN