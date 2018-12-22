Fenerbahçeli yıldız imzalıyor! Anlaşma tamam

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu imzayı attı.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 12:23:56
Güncelleme: 12:29:46
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Bu sezon ligde yaşanan büyük çöküşün ardından transfer konusunda adeta silbaştan yapacak olan Fenerbahçe'de bazı mevcut isimlerin takımda kalıp kalmayacağı halen netleşmedi.
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Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuların başında gelen Martin Skrtel konusunda da belirli bir adım atılmadı.
2016 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Slovak stoperin bu sezon sözleşmesi bitiyor.
Transfer döneminde de özellikle defans hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetiminde, bir diğer hedef de Skrtel'in takımda kalması olacak.
Milliyet'in haberine göre hem Phillip Cocu ve Erwin Koeman döneminde hem de Ersun Yanal'ın yeni başlangıcında vazgeçilmez oyuncuların başında gelen 34 yaşındaki savunmacıyla en azından 1 yıllık daha sözleşme yapılması hedefleniyor.