Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'ı bekliyor! Transfer...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe yaz transfer sezonu için çalışmalarına devam ediyor. İki ezeli rakip de takımdan gelecek ve gidecek isimler konusunda karar aşamasında. Fenerbahçeli yıldız futbolcu ise transferde Galatasaray'ı beklemeye geçti.
3 Mayıs 2020 Pazar 18:58
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Fenerbahçe'de takımdan ayrılma kararı alan yıldız futbolcu Galatasaray'ı bekliyor.
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Sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in raporuna göre takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, listedeki isimler için girişimlere başladı.
Bu sezon takımda büyük bir değişim yaşanacak olan Galatasaray transferde önceliği orta saha ve sağ bek mevkilerine verdi.
Orta saha mevkisini Sivasspor'dan sezon sonu ayrılacak olan Mert Hakan Yandaş'la güçlendirecek olan sarı-kırmızılılar sağ bek mevkisi için düğmeye bastı.
Brezilyalı futbolcu Mariano'nun takımdan ayrılacak olması ve Şener Özbayraklı'nın beklenen performansı gösterememesi o bölgeye transferi zorunlu kıldı.