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Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'ı bekliyor! Transfer...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe yaz transfer sezonu için çalışmalarına devam ediyor. İki ezeli rakip de takımdan gelecek ve gidecek isimler konusunda karar aşamasında. Fenerbahçeli yıldız futbolcu ise transferde Galatasaray'ı beklemeye geçti.

3 Mayıs 2020 Pazar 18:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





