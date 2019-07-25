Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel patladı! 'Kimse köleniz değil' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel patladı! "Kimse köleniz değil"

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel patladı! "Kimse köleniz değil"

Yazı ailesiyle birlikte Bodrum'da geçiren Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, oturdukları mekanda yaşanan bir olayın ardından patladı: "Kimse sizin köleniz değil..."

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:40 Güncelleme: 25.07.2019 11:40
Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel patladı! Kimse köleniz değil

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in durumu bir türlü netlik kazanmıyor.

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Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel patladı! Kimse köleniz değil

Sarı-Lacivertlilerle sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel patladı! Kimse köleniz değil

Ersun Yanal'ın sözleşmesinin uzatılmasını istemesine karşın Comolli Demirel'i takımda istemiyor.

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel patladı! Kimse köleniz değil

Buna rağmen Volkan'ın ismi, Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde bulunan takım kadrosundan kaldırılmadı.

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel patladı! Kimse köleniz değil

Volkan Demirel, ailesiyle birlikte yaz tatilini Bodrum'da geçirirken bu defa gündeme eşi Zeynep Demirel damga vurdu.

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