Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel patladı! 'Kimse köleniz değil' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel patladı! "Kimse köleniz değil"
Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel patladı! "Kimse köleniz değil"
Yazı ailesiyle birlikte Bodrum'da geçiren Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, oturdukları mekanda yaşanan bir olayın ardından patladı: "Kimse sizin köleniz değil..."
25 Temmuz 2019 Perşembe 11:40
Güncelleme: 25.07.2019 11:40
Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in durumu bir türlü netlik kazanmıyor.
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Sarı-Lacivertlilerle sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in geleceği belirsizliğini koruyor.
Ersun Yanal'ın sözleşmesinin uzatılmasını istemesine karşın Comolli Demirel'i takımda istemiyor.
Buna rağmen Volkan'ın ismi, Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde bulunan takım kadrosundan kaldırılmadı.
Volkan Demirel, ailesiyle birlikte yaz tatilini Bodrum'da geçirirken bu defa gündeme eşi Zeynep Demirel damga vurdu.