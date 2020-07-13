Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti! 'Ömer Faruk'a bilerek pas atmıyor' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti! "Ömer Faruk'a bilerek pas atmıyor"

Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti! "Ömer Faruk'a bilerek pas atmıyor"

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçında futbolseverler tarihe tanıklık etti. Sarı lacivertliler, 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ı ilk 11'de oynattı. Genç oyuncunun istekli tavrı memnuniyetle karşılanırken, Ömer Faruk'a pas vermeyen oyunculara sosyal medyadan büyük tepki geldi. İşte o yazılanlar ve tepkinin odağındaki isim...
13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:37 Güncelleme: 13.07.2020 10:45
Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti! Ömer Faruk'a bilerek pas atmıyor

Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de futbolseverler dün tarihi ana tanıklık etti.

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Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti! Ömer Faruk'a bilerek pas atmıyor

Teknik sorumlu Karapınar, sarı-lacivertli camianın büyük umut beslediği 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a ilk 11'de görev verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti! Ömer Faruk'a bilerek pas atmıyor

ÖMER FARUK TARİHE GEÇTİ
16 yıl 317 günlük olan Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti! Ömer Faruk'a bilerek pas atmıyor

'EN GENÇ OYUNCU' ÜNVANI EMRE DEMİR'İN
Süper Lig tarihinde ise en genç oyuncu 15 yaşındaki Emre Demir oldu. Ayrıca Fenerbahçe ilk 11'inde Sivasspor'a karşı altyapıdan yetişip oynayan tek isim Ömer Faruk idi.

Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti! Ömer Faruk'a bilerek pas atmıyor

Ömer Faruk'un ilk 11'de forma giymesi, Fenerbahçeli taraftarları mutlu etti. Taraftarlar sosyal medyada genç yeteneğe 'bilerek' pas vermedikleri gerekçesiyle bazı sarı-lacivertli oyuncuları suçladı. İşte o yorumlar...

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