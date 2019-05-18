Fenerbahçeli oyuncudan itiraf: Geldiğim için pişmanım!
Fenerbahçe'de kabus gibi geçen sezonun ardından gelecek sezona güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Transferde geç kalmak istemeyen sarı-lacivertli ekipte birçok isimle yollar ayrılarak takıma yeni bir ruh kazandırmayı planlayan Ersun Yanal ve yardımcıları, Sportif Direktör Damien Comolli ile sık sık görüşmeler gerçekleştiriyor. Teknik direktör konusunda da istikrar sağlayamayan Fenerbahçe'de, kemik kadro gelen hocaların stratejilerine göre şekilleniyor. Bu isimlerden biri yaptığı bir konuşmada Fenerbahçe'ye geldiği için çok pişman olduğunu ve ayrılmak istediğini söyledi. İşte o isim...
18 Mayıs 2019 Cumartesi 15:58
Güncelleme: 18.05.2019 16:52
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Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden start verdi.
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Oyuncuların uyum sürecini sezon başına kadar atlatması için transferde elini çabuk tutmak isteyen sarı-lacivertli ekip için birçok isim ön plana çıkıyor.
Gelecek isimlerin yanında takıma beklenen katkıyı sağlayamayan isimlerle de yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, bu sayede hem gelecek oyunculara yer açmak hem de ekonomik anlamda kendisini rahatlatmak hedefinde.
Ayrıca teknik direktör konusunda da istikrar sağlayamayan Fenerbahçe'de her gelen hoca kendi stratejisine uyan futbolculara forma şansı vermesi oyuncularda huzursuzluğa neden oluyor.
Bu konudan rahatsız olan isimlerden biri de Fenerbahçe'nin bir türlü bekleneni veremeyen isimlerden olan ve 22 resmi maçta sadece 5 gol atan Frey.