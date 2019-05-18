Fenerbahçeli oyuncudan itiraf: Geldiğim için pişmanım!

Fenerbahçe'de kabus gibi geçen sezonun ardından gelecek sezona güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Transferde geç kalmak istemeyen sarı-lacivertli ekipte birçok isimle yollar ayrılarak takıma yeni bir ruh kazandırmayı planlayan Ersun Yanal ve yardımcıları, Sportif Direktör Damien Comolli ile sık sık görüşmeler gerçekleştiriyor. Teknik direktör konusunda da istikrar sağlayamayan Fenerbahçe'de, kemik kadro gelen hocaların stratejilerine göre şekilleniyor. Bu isimlerden biri yaptığı bir konuşmada Fenerbahçe'ye geldiği için çok pişman olduğunu ve ayrılmak istediğini söyledi. İşte o isim...

18 Mayıs 2019 Cumartesi 15:58 Güncelleme: 18.05.2019 16:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





