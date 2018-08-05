Fenerbahçeli Mehmet Ekiciye sürpriz teklif - Galeri - Fotomaç
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif

    Transfer yapabilmek için kaynak arayışında olan Fenerbahçe'de, Mehmet Ekici'ye sürpriz bir teklif geldi
    5 Ağustos 2018 Pazar, 11:00:14 Güncelleme: 11:02:24
    Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif
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    • 6
    Fenerbahçeli Mehmet Ekiciye sürpriz teklif

    F.Bahçe'ye geldiği günden beri şanssızlıklarla boğuşan Mehmet Ekici'ye Almanya'dan talip var.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif
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    • 6
    Fenerbahçeli Mehmet Ekiciye sürpriz teklif

    Tecrübeli oyuncunun eski takımı Werder Bremen'in 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine katmak istediği öğrenildi.

    Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif
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    Fenerbahçeli Mehmet Ekiciye sürpriz teklif

    2014 yılından beri Türkiye'de olan Ekici'nin menajerinin teklifi doğruladığı ancak henüz Fenerbahçe ile görüşmediği bildirildi.

    Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif
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    Fenerbahçeli Mehmet Ekiciye sürpriz teklif

    Sarı-Lacivertli takımda Teknik Direktör Phillip Cocu'nun bu transfere onay verip vermeyeceği merakla bekleniyor.

    Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif
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    • 6
    Fenerbahçeli Mehmet Ekiciye sürpriz teklif

    Mehmet Ekici, Almanya'da Bayern Münih ve Nürnberg gibi takımlarda da oynadı. (Takvim)

    Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif
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    Fenerbahçeli Mehmet Ekiciye sürpriz teklif
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