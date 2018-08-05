Fenerbahçeli Mehmet Ekiciye sürpriz teklif - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif
Transfer yapabilmek için kaynak arayışında olan Fenerbahçe'de, Mehmet Ekici'ye sürpriz bir teklif geldi
5 Ağustos 2018 Pazar, 11:00:14
Güncelleme: 11:02:24
Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif
F.Bahçe'ye geldiği günden beri şanssızlıklarla boğuşan Mehmet Ekici'ye Almanya'dan talip var.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif
Tecrübeli oyuncunun eski takımı Werder Bremen'in 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine katmak istediği öğrenildi.
Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif
2014 yılından beri Türkiye'de olan Ekici'nin menajerinin teklifi doğruladığı ancak henüz Fenerbahçe ile görüşmediği bildirildi.
Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif
Sarı-Lacivertli takımda Teknik Direktör Phillip Cocu'nun bu transfere onay verip vermeyeceği merakla bekleniyor.
Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif
Mehmet Ekici, Almanya'da Bayern Münih ve Nürnberg gibi takımlarda da oynadı. (Takvim)
Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif