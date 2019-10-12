Fenerbahçeli Jailson'dan eleştirilere yanıt: Alışık değilim

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta kalesinde 7 gol gören Fenerbahçe'de savunma bloğunun yaptığı basit hatalar tartışılıyordu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bu eleştirileri dikkate alarak milli aradan sonra radikal bir değişikliğe itmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde bireysel olarak en çok eleştirilen isim ise Jailson olmuştu. Jailson bu eleştirilere yanıt verdi.
12 Ekim 2019 Cumartesi 08:42
Güncelleme: 12.10.2019 08:43
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, hatalı gollerin yenmesine sebep olan Jailson'u kulübeye çekip Denizlispor maçında Serdar Aziz'i ilk 11'de oynatmayı planlıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin stoper ikilisi Denizlispor deplasmanında değişiyor. Üst üste hatalarının ardından Jailson ısrarından vazgeçme kararı alan teknik direktör Ersun Yanal, Serdar Aziz'e 'Hazır ol' talimatı verdi.
Kolundaki sakatlık sebebiyle daha önce riske etmediği tecrübeli stoperle yakından ilgilenen Yanal, Denizli'de Zanka-Serdar ikilisine şans tanıyacak.
Kendisini iyi hissettiğini belirten Serdar da biran önce forma giymek için sabırsızlandığını dile getirdi.
JAILSON'DAN İTİRAF
Fenerbahçe'de sezon başında mecburi olarak stoper oynayan, ardından teknik heyetin performansından memnun kalmasıyla bu bölgede görev almaya devam eden Jailson, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.