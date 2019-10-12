Fenerbahçeli Jailson'dan eleştirilere yanıt: Alışık değilim

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta kalesinde 7 gol gören Fenerbahçe'de savunma bloğunun yaptığı basit hatalar tartışılıyordu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bu eleştirileri dikkate alarak milli aradan sonra radikal bir değişikliğe itmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde bireysel olarak en çok eleştirilen isim ise Jailson olmuştu. Jailson bu eleştirilere yanıt verdi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 08:42 Güncelleme: 12.10.2019 08:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





