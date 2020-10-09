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Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için Milli tehlike! De Boer...

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 Takımı ile şov yapıyor... Sarı lacivertli futbolcu son olarak Hollanda U21 Takımı'nın Cebelitarık ile oynadığı müsabakada 3. golü kaydetmişti. Öte yandan genç yetenek oynadığı futbolla göz doldururken, Hollanda A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Frank De Boer'in de radarına girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için Milli tehlike! De Boer...

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