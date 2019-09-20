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Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'ndan takım arkadaşlarına kritik uyarı
Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Sarı-lacivertliler taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu da Galatasaray derbisi öncesi oynanacak olan zorlu mücadele ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
20 Eylül 2019 Cuma 15:58
Güncelleme: 20.09.2019 16:07
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Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Fenerbahçe'de tek hedef bu maçtan galip ayrılmak.
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Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle iyi bir başlangıç yapan, takıma yeni katılan oyuncularla birlikte kısa sürede uyum yakalayan sarı-lacivertli ekip, Ankaragücü maçının son hazırlıklarını yapıyor.
Geride bıraktığımız hafta itibarıyla kamuoyu gündemini meşgul eden konuların tamamen dışında kalıp, yeşil sahaya odaklanan sarı-lacivertli oyuncular Alanyaspor maçını unutup, Ankaragücü maçına odaklanarak çalışmalarını sürdürdüler.
Hedeflerine maç maç elde edecekleri galibiyetlerle ulaşacaklarını bilen oyuncular kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde, "Hiçbir maçın bir diğerinden farkı yok.
Adım adım ilerleyip her maça aynı konsantrasyonla 'galibiyet' parolasıyla yaklaşıp, disiplinden kopmadan tüm rakiplerimize karşı cevabımızı sahada elde edeceğimiz galibiyetlerle göstermeliyiz" ifadelerini kullandılar.