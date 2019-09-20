Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'ndan takım arkadaşlarına kritik uyarı

Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Sarı-lacivertliler taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu da Galatasaray derbisi öncesi oynanacak olan zorlu mücadele ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

20 Eylül 2019 Cuma 15:58 Güncelleme: 20.09.2019 16:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





