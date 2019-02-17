Fenerbahçeli efsane Alex de Souza'dan Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım açıklaması! - Fotomaç
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Fenerbahçeli efsane Alex de Souza'dan Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım açıklaması!
Fenerbahçeli efsane Alex de Souza'dan Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım açıklaması!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, Konyaspor maçını tribünden takip etmişti. Alex maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.
17 Şubat 2019 Pazar 11:02
Güncelleme: 17.02.2019 11:02
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin Konyaspor ile oynadığı mücadeleyi tribünden takip etti.
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Alex, maçın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
Kadıköy'de herkesin kendisine Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ı sorduğunu belirten Alex şöyle konuştu;
"Bana birçok insan Başkan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında soru sordu... Onlara karşı hiç bir kötü düşüncem yok...
Beraber geçirdiğimiz güzel şeyleri tutuyorum içimde.