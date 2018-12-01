Fenerbahçeli Barış Alıcıya büyük övgü! - Galeri - Fotomaç
01 Aralık 2018, Cumartesi
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Fenerbahçeli Barış Alıcı'ya büyük övgü!

Dinamo Zagreb maçını Kadıköy'de izleyen Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski Fenerbahçe ve Türk Futbolu'nu analiz etti.

1 Aralık 2018 Cumartesi, 19:47:33 Güncelleme: 19:52:39
Fenerbahçeli Barış Alıcıya büyük övgü!

"BARIŞ ALICI; doğal bir yetenek olduğunu topu alışı, gitmesi gereken yönü seçişiyle gösteriyor. Bunlar zekâ gerektiren hamleler. Makedon olsa ondan vazgeçmem."

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Fenerbahçeli Barış Alıcıya büyük övgü!

"ELJIF ELMAS; uzun yıllardır birlikte çalıştığım bir isim. Fenerbahçe'de defansif özelliklerinden faydalanılmak isteniyor. 10 numara oynarsa iki kat fazla katkı sağlar."

Fenerbahçeli Barış Alıcıya büyük övgü!

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilediği maçı izleyenler arasında Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü İgor Angelovski de vardı.

Fenerbahçeli Barış Alıcıya büyük övgü!

Tecrübeli hoca hem Mekodonya Milli Takımı'ndan oyuncusu Eljif Elmas'ı, hem Fenerbahçe'yi hem de Türk futbolunu bizim için yorumladı. İşte Angelovski'nin tespitleri:

Fenerbahçeli Barış Alıcıya büyük övgü!

Fenerbahçe maçını izlerken dikkat çeken isimlerin başında Barış Alıcı geliyor. Topu alışı, gitmesi gereken yönü seçişiyle doğal bir yetenek olduğunu herkese gösteriyor.

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