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Fenerbahçeli Andre Ayew'in yeni adresi belli oldu!
Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor. Sarı lacivertli takımla olan sözleşmesi sonra eren Andre Ayew'in yeni adresi netlik kazanıyor. Ganalı futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, "Umarım Fenerbahçe gelecek sezon daha iyi olur. Kişisel olarak konuşmam gerekirse, daha iyisini yapmalıydım." ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...
30 Mayıs 2019 Perşembe 16:39
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Sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdıktan sonra Olympiakos'la anlaşan Mathieu Valbuena'dan sonra Andre Ayew'in ismi de Yunan takımıyla geçmeye başladı.
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