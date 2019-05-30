Fenerbahçeli Andre Ayew'in yeni adresi belli oldu! - Fotomaç
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçeli Andre Ayew'in yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçeli Andre Ayew'in yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor. Sarı lacivertli takımla olan sözleşmesi sonra eren Andre Ayew'in yeni adresi netlik kazanıyor. Ganalı futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, "Umarım Fenerbahçe gelecek sezon daha iyi olur. Kişisel olarak konuşmam gerekirse, daha iyisini yapmalıydım." ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...
30 Mayıs 2019 Perşembe 16:39
Fenerbahçeli Andre Ayew'in yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena ve Roman Neustadter ayrılığının ardından Ayew de takımdan ayrılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeli Andre Ayew'in yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'de kiralık süresi sona eren Andre Ayew ile ilgili sıcak bir gelişme yaşadı.

Fenerbahçeli Andre Ayew'in yeni adresi belli oldu!

Daha önce, "Umarım Fenerbahçe gelecek sezon daha iyi olur. Kişisel olarak konuşmam gerekirse, daha iyisini yapmalıydım." diyen Ayew'in yeni adresi belli oluyor.

Fenerbahçeli Andre Ayew'in yeni adresi belli oldu!

Sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdıktan sonra Olympiakos'la anlaşan Mathieu Valbuena'dan sonra Andre Ayew'in ismi de Yunan takımıyla geçmeye başladı.

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Fenerbahçeli Andre Ayew'in yeni adresi belli oldu!

Swansea City'ye dönmek istemeyen ve kulübü tarafından pek bir beklenti duyulmayan Ganalı futbolcu, menajerler aracılığıyla Olympiakos'a önerildi.

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