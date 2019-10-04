Fenerbahçeli 2 yıldız resti çekti

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Ligin başından beri teknik direktör Ersun Yanal'ın kadro tercihleri çok konuşulmuştu. Defans hattında kadroda stoper olmasına rağmen Jailson'u oynatan tecrübeli teknik direktör iki futbolcunun adeta üzerini çizdi. Hiçbir maçta görev almayan yıldız futbolcular sonunda resti çekti ve takım aramaya başladı. İşte son gelişmeler...
4 Ekim 2019 Cuma 08:29
Güncelleme: 04.10.2019 09:18
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Lig'de oynadığı 6 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Ersun Yanal'ın öğrencileri oynadığı futbolla büyük beğeni topluyor.
Yeni sezonda Fenerbahçe'de en çok konuşulan konuların başında ise Ersun Yanal'ın kadro tercihleri geliyor.
Tecrübeli teknik adamın kadrosunda stoper bulunmasına rağmen orta saha oyuncusu olan Jailson'u bu bölgeye çekmesi çok eleştirilmişti.
Fenerbahçe'de bu durum 2 futbolcuyu ayrılığın eşiğine getirdi. İşte son gelişmeler...