Fenerbahçeli 2 yıldız resti çekti

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Ligin başından beri teknik direktör Ersun Yanal'ın kadro tercihleri çok konuşulmuştu. Defans hattında kadroda stoper olmasına rağmen Jailson'u oynatan tecrübeli teknik direktör iki futbolcunun adeta üzerini çizdi. Hiçbir maçta görev almayan yıldız futbolcular sonunda resti çekti ve takım aramaya başladı. İşte son gelişmeler...

4 Ekim 2019 Cuma 08:29 Güncelleme: 04.10.2019 09:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





