Fenerbahçe'ye Fabregas ve Balotelli'den kötü haber!
Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 16 puan ile 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunu şu ana kadar Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar transferleri ile güçlendirdi. Stoper pozisyonunun yanında orta saha ve forvet mevkilerine de takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye gündemindeki Fabregas ve Balotelli'den kötü haber geldi.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 21:42:24
Güncelleme: 21:55:52
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Fenerbahçe'e Fabregas ve Balotelli'den kötü haber!
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının tamamlanması ile birlikte tarhinin en kötü sıralaması ile devre arasına giren Fenerbahçe, yapacağı transferlerle ikinci yarıya daha umutlu başlamak istiyor.
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Fenerbahçe'e Fabregas ve Balotelli'den kötü haber!
Başkan Ali Koç'un UEFA FFP kurallarını yok sayabileceklerini açıklaması sonrasında Fenerbahçe, gözünü dünyaca ünlü yıldızlara dikmişti.
Fenerbahçe'e Fabregas ve Balotelli'den kötü haber!
Bu yıldızların başında gelen Cesc Fabregas'tan ise Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Fenerbahçe'e Fabregas ve Balotelli'den kötü haber!
İspanyol süper yıldız Fabregas'ın Fransa'nın köklü kulüplerinden AS Monaca ile 3 senelik anlaşmaya vardığı ifade ediliyor.
Fenerbahçe'e Fabregas ve Balotelli'den kötü haber!
BALOTELLI FIRSATI DA KAÇTI
Fenerbahçe'nin kadrosunu güçlendermek istediği bir diğer isimse İtalyan yıldız Mario Balotelli'ydi.