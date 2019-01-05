Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 16 puan ile 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunu şu ana kadar Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar transferleri ile güçlendirdi. Stoper pozisyonunun yanında orta saha ve forvet mevkilerine de takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye gündemindeki Fabregas ve Balotelli'den kötü haber geldi.