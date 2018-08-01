Fenerbahçeden Yussuf Poulsene kiralama teklifi - Galeri - Fotomaç
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe'den Yussuf Poulsen'e kiralama teklifi

    1 Ağustos 2018 Çarşamba, 10:04:30 Güncelleme: 10:14:48
    Fenerbahçe'den Yussuf Poulsen'e kiralama teklifi
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    Fenerbahçeden Yussuf Poulsene kiralama teklifi

    Mesut Özil'in milli takımı bırakmasıyla sonuçlanan olaylar sonrasında "Almanya'da ırkçılığı hissettim" açıklamasını yapan Yussuf Poulsen için F.Bahçe'nin bir süredir kulübü Leipzig'le görüşme halinde olduğu oraya çıktı.

    Fenerbahçe'den Yussuf Poulsen'e kiralama teklifi
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    Fenerbahçeden Yussuf Poulsene kiralama teklifi

    Cunha'nın transfer edilmesinden sonra Werner ve Augustin'in de arkasında kalan Danimarkalı forvetin, Leipzig'den ayrılmak istediğini yönetimle paylaştığı bildirildi.

    Fenerbahçe'den Yussuf Poulsen'e kiralama teklifi
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    • 4
    Fenerbahçeden Yussuf Poulsene kiralama teklifi

    Poulsen son olarak Leipzig'in UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Hacken'le oynadığı ve 4-0 kazandığı maçın kadrosuna alınmamıştı.

    Fenerbahçe'den Yussuf Poulsen'e kiralama teklifi
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    Fenerbahçeden Yussuf Poulsene kiralama teklifi

    Bu arada Poulsen'e daha önce Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ın teklif yaptığı iddiası ise asılsız çıkmıştı.

    Sabah

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