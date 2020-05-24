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Fenerbahçe'den yerli operasyonu! 3. Lig'den bir transfer daha

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına start veren ve ilk olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor'da forma giyen İsmail Yüksek'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, 3. Lig'den takviye daha yapmak için harekete geçti. Yeni sezonda genç oyuncu rotasyonunu genişletmek isteyen sarı-lacivertliler genç futbolcu için devreye girdi. İşte o isim...

24 Mayıs 2020 Pazar 01:28 Güncelleme: 24.05.2020 01:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





