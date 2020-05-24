Fenerbahçe'den yerli operasyonu! 3. Lig'den bir transfer daha - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Mayıs 2020, Pazar
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Fenerbahçe'den yerli operasyonu! 3. Lig'den bir transfer daha

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına start veren ve ilk olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor'da forma giyen İsmail Yüksek'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, 3. Lig'den takviye daha yapmak için harekete geçti. Yeni sezonda genç oyuncu rotasyonunu genişletmek isteyen sarı-lacivertliler genç futbolcu için devreye girdi. İşte o isim...
24 Mayıs 2020 Pazar 01:28 Güncelleme: 24.05.2020 01:32
Fenerbahçe'den yerli operasyonu! 3. Lig'den bir transfer daha

Fenerbahçe Süper Lig'in kalan 8 haftası için çalışmalarını sürdürürken yönetim de yeni sezonun planlaması şimdiden yapılmaya başladı.

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Fenerbahçe'den yerli operasyonu! 3. Lig'den bir transfer daha

Yeni sezon için transfer görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli takımın gündemine sürpriz bir isim daha geldi.

Fenerbahçe'den yerli operasyonu! 3. Lig'den bir transfer daha

Hem ekonomik sıkıntılarla hem de corona virüsü salgının getirdiği sorunlarla uğraşan Fenerbahçe transferde maliyeti düşük isimlere yöneldi.

Fenerbahçe'den yerli operasyonu! 3. Lig'den bir transfer daha

YERLİ OYUNCULARA YÖNELDİLER

Başkan Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada transferde yerli futbolculara yöneldiklerinin sinyalini vermişti.

Fenerbahçe'den yerli operasyonu! 3. Lig'den bir transfer daha

3'ÜNCÜ LİGDEN BİR TRANSFER DAHA

Bunun ardından Fenerbahçe, TFF Üçüncü Lig ekibi Gölcük'ten 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile anlaşmaya varmıştı. Yeni transfer yine TFF Üçüncü Lig'den olacak...

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