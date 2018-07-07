Fenerbahçeden Van Ginkel araştırması - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den Van Ginkel araştırması
Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de rota yeniden Van Ginkel'e döndü
7 Temmuz 2018 Cumartesi, 10:42:35
Güncelleme: 10:44:10
Fenerbahçe'den Van Ginkel araştırması
Fenerbahçe'de Jack Wilshere transferi çıkmaza girince rota yeniden teknik direktör Phillip Cocu'nun PSV'den eski öğrencisi Marco van Ginkel'e döndü.
Fenerbahçe'den Van Ginkel araştırması
Diz sakatlığı sonrası sahalardan bir süre uzak kalan Van Ginkel'in raporları inceleniyor.
Fenerbahçe'den Van Ginkel araştırması
Bonservisi Chelsea'de olan 25 yaşındaki orta sahanın aynı sorunu tekrar yaşamayacağı anlaşılırsa Fenerbahçe onu İngiliz kulübünden kiralamak için harekete geçecek.
Fenerbahçe'den Van Ginkel araştırması
Teknik direktör Cocu, Marco Van Ginkel'i oyunun hem defansif hem de ofansif yönünü oynaması nedeniyle tercih ediyor. (Star)
Fenerbahçe'den Van Ginkel araştırması