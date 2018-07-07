Fenerbahçeden Van Ginkel araştırması - Galeri - Fotomaç
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    Fenerbahçe'den Van Ginkel araştırması

    Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de rota yeniden Van Ginkel'e döndü
    7 Temmuz 2018 Cumartesi, 10:42:35 Güncelleme: 10:44:10
    Fenerbahçe'den Van Ginkel araştırması
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    • 5
    Fenerbahçeden Van Ginkel araştırması

    Fenerbahçe'de Jack Wilshere transferi çıkmaza girince rota yeniden teknik direktör Phillip Cocu'nun PSV'den eski öğrencisi Marco van Ginkel'e döndü.

    Fenerbahçe'den Van Ginkel araştırması
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    • 5
    Fenerbahçeden Van Ginkel araştırması

    Diz sakatlığı sonrası sahalardan bir süre uzak kalan Van Ginkel'in raporları inceleniyor.

    Fenerbahçe'den Van Ginkel araştırması
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    • 5
    Fenerbahçeden Van Ginkel araştırması

    Bonservisi Chelsea'de olan 25 yaşındaki orta sahanın aynı sorunu tekrar yaşamayacağı anlaşılırsa Fenerbahçe onu İngiliz kulübünden kiralamak için harekete geçecek.

    Fenerbahçe'den Van Ginkel araştırması
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    • 5
    Fenerbahçeden Van Ginkel araştırması

    Teknik direktör Cocu, Marco Van Ginkel'i oyunun hem defansif hem de ofansif yönünü oynaması nedeniyle tercih ediyor. (Star)

    Fenerbahçe'den Van Ginkel araştırması
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    • 5
    Fenerbahçeden Van Ginkel araştırması
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