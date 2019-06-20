Fenerbahçe'den Valbuena'yı unutturacak transfer!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde Mathieu Valbuena asistleri ve golleriyle takımın skor yükünü çekiyordu. Fransız futbolcuyu Yunan kulübü Olympiakos'a gönderen Fenerbahçe'nin o bölgeye hangi oyuncuyu transfer edeceği merak konusuydu. Buna göre transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler yıldız isimle anlaşma sağladı. İşte transferin detayları... Son dakika Fenerbahçe haberleri...
20 Haziran 2019 Perşembe 07:57
Güncelleme: 20.06.2019 07:57
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Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Takıma yapılacak takviyelerde son derece titiz davranan sarı-lacivertliler transferde bombayı patlattı.
Geçtiğimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen Fenerbahçe, aynı sorunu önümüzdeki sezon yaşamak istemiyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden sarı-lacivertliler takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerin peşinde.
Takımın skora en yakın isimlerinden olan Mathieu Valbuena'nın Olympiakos'a gitmesi ile o bölgeye bir süredir oyuncu bakılıyordu.