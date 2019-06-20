Fenerbahçe'den Valbuena'yı unutturacak transfer! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den Valbuena'yı unutturacak transfer!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde Mathieu Valbuena asistleri ve golleriyle takımın skor yükünü çekiyordu. Fransız futbolcuyu Yunan kulübü Olympiakos'a gönderen Fenerbahçe'nin o bölgeye hangi oyuncuyu transfer edeceği merak konusuydu. Buna göre transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler yıldız isimle anlaşma sağladı. İşte transferin detayları... Son dakika Fenerbahçe haberleri...
20 Haziran 2019 Perşembe 07:57 Güncelleme: 20.06.2019 07:57
Fenerbahçe'den Valbuena'yı unutturacak transfer!

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Fenerbahçe'den Valbuena'yı unutturacak transfer!

Takıma yapılacak takviyelerde son derece titiz davranan sarı-lacivertliler transferde bombayı patlattı.

Fenerbahçe'den Valbuena'yı unutturacak transfer!

Geçtiğimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen Fenerbahçe, aynı sorunu önümüzdeki sezon yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe'den Valbuena'yı unutturacak transfer!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden sarı-lacivertliler takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerin peşinde.

Fenerbahçe'den Valbuena'yı unutturacak transfer!

Takımın skora en yakın isimlerinden olan Mathieu Valbuena'nın Olympiakos'a gitmesi ile o bölgeye bir süredir oyuncu bakılıyordu.

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