Fenerbahçe'den Valbuena'yı unutturacak transfer!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde Mathieu Valbuena asistleri ve golleriyle takımın skor yükünü çekiyordu. Fransız futbolcuyu Yunan kulübü Olympiakos'a gönderen Fenerbahçe'nin o bölgeye hangi oyuncuyu transfer edeceği merak konusuydu. Buna göre transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler yıldız isimle anlaşma sağladı. İşte transferin detayları... Son dakika Fenerbahçe haberleri...

20 Haziran 2019 Perşembe 07:57 Güncelleme: 20.06.2019 07:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





