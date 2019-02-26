Fenerbahçe'den Valbuena'ya yeni sözleşme - Fotomaç
26 Şubat 2019, Salı
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Fenerbahçe'den Valbuena'ya yeni sözleşme

Beşiktaş derbisinde oyuna ikinci yarıda dahil olan ve sergilediği futbolla maçın seyrini değiştiren Fransız yıldız Mathieu Valbuena yeni sözleşmeyi kaptı.
26 Şubat 2019 Salı 13:20 Güncelleme: 26.02.2019 13:40
Fenerbahçe'den Valbuena'ya yeni sözleşme

Dün akşam tarihi derbide sonradan oyuna giren ve takımına büyük katkı sağlayan Mathieu Valbuena ile 1+1 yıllık daha sözleşme imzalanıyor.

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Fenerbahçe'den Valbuena'ya yeni sözleşme

VALBUENA KALİTESİNİ KONUŞTURDU
İlk yarısı 3-0 biten Beşiktaş karşısında ikinci yarıda Moses'ın yerine oyuna giren ve 45 dakikalık performansıyla tecrübesini konuşturan Valbuena Fenerbahçe camiasının takdirini toplarken, derbinin ardından ilerleyen haftalarda Ersun Yanal'ın Fransız yıldızı rotasyon oyuncusu olarak kullanacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Valbuena'ya yeni sözleşme

Akşam'ın haberine göre; Oyun görüşü, takıma kattığı hava ve saha içinde arkadaşlarını yönlendirmesiyle hocasının gözüne giren 34 yaşındaki Valbuena, başkan Ali Koç tarafından da alkış alırken, teknik heyet ve yönetimin ortak kararıyla Valbuena'nın sözleşmesinin 1 1 yıl daha uzatma kararının alındığı belirtildi.

Fenerbahçe'den Valbuena'ya yeni sözleşme

VALBUENA'NIN İSTATİSTİKLERİ GÖZE ÇARPIYOR
Geçmişte Aykut Kocaman ve Cocu'yla çeşitli problemler yaşayan Mathieu Valbuena'nın Ersun Yanal'la yeniden çıkış yapması ve Fenerbahçe'ye daha fazla katkı yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Valbuena'ya yeni sözleşme

Bu sezon 22 maçta görev alan Valbuena 2 gol 6 asist istatistik ortaya koydu. Fransız milli futbolcu 14 kez ilk 11'de sahaya çıktı.

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