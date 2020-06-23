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Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! Mert Hakan'dan sonra...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, Süper Lig'in parlayan yıldızı Mert Hakan ile prensipte anlaşmıştı... Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kanarya'nın yeni takviyeler için çalışmalarına tam gaz devam ettiği ifade edilirken, bu kez Süper Lig'in bir diğer parlayan yıldızı için devreye girdiği yazıldı! İşte o gelişme... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

23 Haziran 2020 Salı 16:25 Güncelleme: 23.06.2020 17:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





