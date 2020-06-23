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Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! Mert Hakan'dan sonra...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, Süper Lig'in parlayan yıldızı Mert Hakan ile prensipte anlaşmıştı... Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kanarya'nın yeni takviyeler için çalışmalarına tam gaz devam ettiği ifade edilirken, bu kez Süper Lig'in bir diğer parlayan yıldızı için devreye girdiği yazıldı! İşte o gelişme... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
23 Haziran 2020 Salı 16:25
Güncelleme: 23.06.2020 17:20
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Fenerbahçe transferde vitesi 5'e taktı... Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı Kanarya, taraftarını heyecanlandıracak hamleler yapmaya devam ediyor.
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Kısa süre önce sezon sonunda Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek Mert Hakan Yandaş için prensip anlaşmasına vardığı belirtilen sarı lacivertliler, bu kez rotasını bir diğer Süper Lig ekibine çevirdi.
Aktif futbol hayatına son vermesi beklenilen Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktörlük koltuğuna oturmasıyla beraber kendi ekibini kuracağı ve transferleri titizlikle seçeceği belirtiliyordu.
Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yönetimi ve Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ın ardından ezeli rakiplerine bir çalım daha atmayı planlıyor...
Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'ın da hedefinde olduğu bilinen yıldız futbolcu için menajerlerin 'görüşmeye hazırız' mesajı verdiği kaydedildi.