Fenerbahçeden transfer operasyonu!

Fenerbahçe, uzun zamandır süren sol bek sorununu Cristian Ramirez ile çözmek üzere. Krasnodar forması giyen oyuncu ve kulübü ile anlaşıldığı ve bir iki gün içinde imzaların atılacağı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncu için 2 milyon Euro ödenmesi bekleniyor.