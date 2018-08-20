Fenerbahçeden transfer operasyonu!

20 Ağustos 2018 Pazartesi, 09:30:21
Güncelleme: 10:38:17
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Fenerbahçe'den transfer operasyonu!
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Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elendikten sonra Yeni Malatyaspor deplasmanından da mağlup ayrılan Fenerbahçe'de transfer harekatı hız kazandı.
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Fenerbahçe'den transfer operasyonu!
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Sarı lacivertli ekip, Giuliano'nun satışından elde edilecek tüm geliri yeni transferler için kullanma kararı aldı.
Fenerbahçe'den transfer operasyonu!
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Fenerbahçe'nin ilk hedefi Bayern Münih'ten Renato Sanches. Euro 2016'yı kazanan Portekiz'in kilit parçalarından biri olan 'harika çocuk', Almanya'da istediği performansı gösteremese de Cocu'nun genç oyuncuyu çok istediği iddia ediliyor.
Fenerbahçe'den transfer operasyonu!
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Medipol Başakşehir'in sağ kanattaki yıldızı Edin Visca'nın da Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu gelen bilgiler arasında. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Boşnak yıldızın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı biliniyor.
Fenerbahçe'den transfer operasyonu!
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Ali Koç'un Barcelona ile olan iyi ilişkilerini fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe, Barcelona'nın 24 yaşındaki yıldızı Denis Suarez'i kiralamak için girişimlere başladı. Cocu'nun orta sahada 'kesinlikle ihtiyacım var' dediği İspanyol yıldız, sarı lacivertli ekibe gelmeye sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'den transfer operasyonu!
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Fenerbahçe, uzun zamandır süren sol bek sorununu Cristian Ramirez ile çözmek üzere. Krasnodar forması giyen oyuncu ve kulübü ile anlaşıldığı ve bir iki gün içinde imzaların atılacağı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncu için 2 milyon Euro ödenmesi bekleniyor.