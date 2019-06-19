Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Tam 120 isim...
Fenerbahçe'nin Altınordu'dan bünyesine kattığı Futbol Akademisi Altyapı Scout Sorumlusu Serhat Pekmezci; transferden, futbolcu izlemeye, scouttan, Türkiye'deki futbol sorunlarına kadar birçok konuda özel açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 6 yıldır 450 bine yakın oyuncu izlediğini ve Altınordu'da göreve nasıl başladığını anlatan Pekmezci, sarı-lacivertli takımın geleceğiyle ilgili olarak da mesajlar verdi.
19 Haziran 2019 Çarşamba 15:30
Güncelleme: 19.06.2019 15:53
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Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonbluğu hedefleyen Fenerbahçe'den transfer açıklaması geldi.
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Comolli'nin sportif direktörlük görevine geldiğinden bu yana alt yapı çalışmalarına daha da önem Fenerbahçe geleceğ umutla bakıyor.
Avrupa ve dünyada bir çok genç yeteneği takip eden sarı lacivertli yetkililer, gelecekte Fenerbahçe'ye daha da ileriye götürebilecek yıldız adaylarını tek tek kadroya katmak istiyor.
Futbol Akademisi Altyapı Scout Sorumlusu Serhat Pekmezci bu konuyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu.
Altınordu'da göreve başladığında takımın 3. Lig'de olduğunu söyleyen Pekmezci, "Rakip takımların analizi ve A takıma oyuncu izleme görevi teklif edildi. Şampiyon olduktan sonra başkanın tamamen yerli oyuncularla yola devam etme hedefi vardı. Bana 'Bir ekip kur ve akademimize birbirinden yetenekli oyuncular kazandır' dendi. Önümüzde bu konu ile ilgili bir rol model yoktu. Daha önce akademiye bağlı bir scout birimi olmadığı için uzun uzun düşündük. Ekibi oluşturduk. Yaklaşık 6 sene boyuncu 450 bine yakın oyuncu izledik. Türkiye'nin her bölgesini karış karış taradık."