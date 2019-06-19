Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Tam 120 isim...

Altınordu'da göreve başladığında takımın 3. Lig'de olduğunu söyleyen Pekmezci, "Rakip takımların analizi ve A takıma oyuncu izleme görevi teklif edildi. Şampiyon olduktan sonra başkanın tamamen yerli oyuncularla yola devam etme hedefi vardı. Bana 'Bir ekip kur ve akademimize birbirinden yetenekli oyuncular kazandır' dendi. Önümüzde bu konu ile ilgili bir rol model yoktu. Daha önce akademiye bağlı bir scout birimi olmadığı için uzun uzun düşündük. Ekibi oluşturduk. Yaklaşık 6 sene boyuncu 450 bine yakın oyuncu izledik. Türkiye'nin her bölgesini karış karış taradık."