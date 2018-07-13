Fenerbahçeden Tottenhama hücum! Moussa Sissoko, Vincent Janssen ve Kevin N’Koudou... - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den Tottenham'a hücum! Moussa Sissoko, Vincent Janssen ve Kevin N’Koudou...
13 Temmuz 2018 Cuma, 00:26:37
Güncelleme: 01:04:17
Fenerbahçe'den Tottenham'a hücum! Moussa Sissoko, Vincent Janssen ve Kevin N’Koudou...
Yeni transferleri ağustos ayı başındaki Şampiyonlar Ligi ön elemesine yetiştirmek için çok büyük bir çaba harcayan Fenerbahçe'den müthiş bir hamle geldi.
Fenerbahçe'den Tottenham'a hücum! Moussa Sissoko, Vincent Janssen ve Kevin N’Koudou...
TEKLİF YAPILDI
3 gündür yurt dışında transfer çalışmalarını sürdüren sportif direktör Damien Comolli'nin Tottenham Hotspur'la masaya oturduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe'den Tottenham'a hücum! Moussa Sissoko, Vincent Janssen ve Kevin N’Koudou...
Comolli'nin İngiliz devinde forma giyen Moussa Sissoko, Vincent Janssen ve Kevin N'Koudou için kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.
Fenerbahçe'den Tottenham'a hücum! Moussa Sissoko, Vincent Janssen ve Kevin N’Koudou...
2005-2008 yılları arasında görev yaptığı Tottenham kulübüyle hala çok iyi ilişkileri olan Comolli'nin İngiliz yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmenin çok olumlu geçtiği öğrenildi.
Fenerbahçe'den Tottenham'a hücum! Moussa Sissoko, Vincent Janssen ve Kevin N’Koudou...
Özellikle 8 numara oynayan Sissoko'nun transferine büyük önem veriliyor.