Fenerbahçe'den Tolgay Arslan kararı! Gelecek sezon...
Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminin ardından oluşan kadroda teknik direktör Ersun Yanal'ın elinde bol alternatifli bir orta saha oluştu. Ancak bu orta saha içerisinde hem yeni transfer Tolgay Arslan hem de Mehmet Ekici dikkat çekiyor. İşte Fenerbahçe'deki o kararın ayrıntıları...
6 Şubat 2019 Çarşamba, 16:46:34
Güncelleme: 16:59:08
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Tolgay'ın kadroya katılışı ve orta sahada Mehmet Ekici'nin yakaladığı form durumu Yanal'ın hedeflerine ulaşmasını da sağladı.
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2014-15 sezonun devre arasında Trabzonspor'da görev yapan Ersun Yanal, bir kez daha kadrosuna Tolgay'ı katmak istemişti.
O dönem Hamburg'da oynayan tecrübeli orta saha için bizzat Almanya'ya giden ve görüşmeleri sonlandıran başarılı teknik adam, Beşiktaş'ın devreye girmesiyle yıkılmıştı.
Aynı dönem mevcut kadrosunda Mehmet Ekici'ye de sahip olan Yanal, oyuncusunun 6 frikik golü bulduğu sezonda büyümesini sağlamıştı.
Tam 4 sene sonra bu defa Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemini iyi değerlendiren Ersun Yanal, Beşiktaş'tan ayrılan Tolgay'ın sarı-lacivertli formayı giymesini tamamladı.