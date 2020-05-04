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Fenerbahçe'den teknik direktör için ters köşe! O 2'li geliyor...

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Sarı lacivertliler, geçen son 2 sezon hüsrana uğrarken, 2020-21 sezonunda mutlak şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Öte yandan corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yeni teknik direktör adaylarıyla görüşürken, Kanarya; Manuel Pellegrini, Nenad Bjelica ve Erol Bulut isimlerine yoğunlaşmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin akabinde Arap basını, sürpriz bir habere imza attı. Almowaten, Fenerbahçe yönetiminin aklında bambaşka bir futbol projesinin olduğunu ve teknik direktör - teknik danışman koltuğunun o ikiliye emanet edileceğini açıkladı! İşte o gelişme ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

4 Mayıs 2020 Pazartesi 11:46 Güncelleme: 04.05.2020 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





