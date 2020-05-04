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Fenerbahçe'den teknik direktör için ters köşe! O 2'li geliyor...
Fenerbahçe'den teknik direktör için ters köşe! O 2'li geliyor...
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Sarı lacivertliler, geçen son 2 sezon hüsrana uğrarken, 2020-21 sezonunda mutlak şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Öte yandan corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yeni teknik direktör adaylarıyla görüşürken, Kanarya; Manuel Pellegrini, Nenad Bjelica ve Erol Bulut isimlerine yoğunlaşmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin akabinde Arap basını, sürpriz bir habere imza attı. Almowaten, Fenerbahçe yönetiminin aklında bambaşka bir futbol projesinin olduğunu ve teknik direktör - teknik danışman koltuğunun o ikiliye emanet edileceğini açıkladı! İşte o gelişme ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
4 Mayıs 2020 Pazartesi 11:46
Güncelleme: 04.05.2020 12:07
Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor... Sarı lacivertli kulüp, sezona Ersun Yanal ile başlamış ancak istenilen başarının yakalanmamasının ardından yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile sezonun sonlandırılacağını açıklamıştı.
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Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, teknik direktör konusu ile ilgili yaptığı açıklamada, camiayı bilen ve Türk futboluna hakim bir ismin takımın başına getirileceğini duyurmuştu.
SEÇİM STRATEJİSİ
Öte yandan Fenerbahçe'de teknik patronluk konusu sadece sportif açıdan değil, aynı zamanda yönetimsel bazda da büyük önem arz ediyor.
Sarı lacivertli kulübün tüzüğünde yer alan bilgilere göre 3 senede 1 kez başkanlık seçimi yapılıyor. Yani, Fenerbahçe 2021 yazında yeniden bir seçimli kongreye gidecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlığı süresince başarılı olamazken, ilk sezonunda 17. sıraya kadar gerilemişti. Koç, 2. sezonunda da istenileni veremedi ve Fenerbahçe şu anda şampiyonluktan çok uzakta.