Fenerbahçeden tarihi karar! Tam 13 ayrılık...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de diğer yandan da takım içi dengeler sağlanmaya çalışılıyor... Sezon başında gelen transferlerin mevcut takıma uyumsuzluğu ve hali hazırda olan isimler dahilinde sarı lacivertliler, dev bir operasyonun düğmesine basıyor... FOTOMAC.COM.TR / ANALİZ