Fenerbahçeden tarihi karar! Tam 13 ayrılık...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de diğer yandan da takım içi dengeler sağlanmaya çalışılıyor... Sezon başında gelen transferlerin mevcut takıma uyumsuzluğu ve hali hazırda olan isimler dahilinde sarı lacivertliler, dev bir operasyonun düğmesine basıyor... FOTOMAC.COM.TR / ANALİZ
12 Ocak 2019 Cumartesi, 11:19:40
Güncelleme: 11:45:05
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Fenerbahçe'de gün geçmiyor ki sıcak bir gelişme daha yaşanmasın... Sarı lacivertlilerde peş peşe kararların yanı sıra sıcak saatler yaşanıyor... İşte tarihi karar ve flaş ayrıntılar...
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Başkanlık seçimi sonrası yeni sezona bir dizi değişimle başlayan ve teknik ekip dahil birçok yeniliğe imza atan Fenerbahçe'de beklenen olumlu geri dönüş gelmeyince peş peşe radikal kararlar alındı.
Teknik direktör, sportif direktör derken peşinden gelen isimler Fenerbahçe'de başarıyı getirememişti. Teknik direktör değişimi sonrası da kadro dışı kalan bazı isimler affedilerek takıma kazandırılırken kiralık olarak gönderilenler de oldu.
Takım içi sorunların tek tek çözüme kavuşturulduğu bir gerçek haline gelen sarı lacivertlilerdeki asıl sorun bu problemlerin çözümünün uzun sürmesi...
Tüm bunlar yaşanırken, ara transfer döneminde transferden ziyade takım içi uyum sorununu aşmaya çalışan teknik ekip ve yönetim, tarihi bir karara imza atıyor...