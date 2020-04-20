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Fenerbahçe'den sportif direktörlük teklifi! Alman spor adamı...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından teknik adam arayışları başladı ve listedeki isimlerle ilk temaslar kuruldu. Sarı-lacivertlilerde sportif anlamda tek değişiklik teknik direktör bölgesinde olmadı. Fransız sportif direktör Damien Comolli'yle de yollar ayrıldı. Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında takıma yeni bir sportif direktör getirmeyi planlayan sarı-lacivertliler Alman spor adamına teklifle bulundu. İşte o görüşme ve Fenerbahçe'nin aldığı yanıt...

20 Nisan 2020 Pazartesi 13:28 Güncelleme: 20.04.2020 13:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





