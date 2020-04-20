Fenerbahçe'den sportif direktörlük teklifi! Alman spor adamı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'den sportif direktörlük teklifi! Alman spor adamı...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından teknik adam arayışları başladı ve listedeki isimlerle ilk temaslar kuruldu. Sarı-lacivertlilerde sportif anlamda tek değişiklik teknik direktör bölgesinde olmadı. Fransız sportif direktör Damien Comolli'yle de yollar ayrıldı. Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında takıma yeni bir sportif direktör getirmeyi planlayan sarı-lacivertliler Alman spor adamına teklifle bulundu. İşte o görüşme ve Fenerbahçe'nin aldığı yanıt...
20 Nisan 2020 Pazartesi 13:28 Güncelleme: 20.04.2020 13:28
Fenerbahçe'den sportif direktörlük teklifi! Alman spor adamı...

Fenerbahçe takımın başına getireceği yeni teknik direktör ile ilgili kesin kararını henüz vermezken, sportif direktör arayışları da son sürat devam ediyor.

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Fenerbahçe'den sportif direktörlük teklifi! Alman spor adamı...

Yaklaşık 1.5 ay önce Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra Abdullah Avcı, Erol Bulut, Zlatko Dalic, Roger Schmidt, Joachim Low, Laurent Blanc gibi bir çok isim Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Bu isimlerden bazılarıyla temas sağlanırken diğerleri ile iletişim kurulmadan vazgeçildi.

Fenerbahçe'den sportif direktörlük teklifi! Alman spor adamı...

Teknik direktör konusunda titiz bir çalışma yürüten Fenerbahçe'de Damien Comolli'yle vedalaşılmasının ardından yeni sportif direktörün kim olacağı merakla bekleniyordu.

Fenerbahçe'den sportif direktörlük teklifi! Alman spor adamı...

Comolli'nin sarı-lacivertli takımda görev aldığı süre içinde yaptığı başarısız transferler maddi anlamda da kulübü zora sokmuştu ve beklenen başarı bir türlü gelmemişti.

Fenerbahçe'den sportif direktörlük teklifi! Alman spor adamı...

600 MİLYONLUK HARCAMA YAPTI
Fransız futbol adamı, sarı-Lacivertli takıma geldiği günden beri 600 milyon liralık harcama yaptı. Fenerbahçe Comolli'nin yapmış olduğu bu transferlerin çoğundan verim alınamadı.

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