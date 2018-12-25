Fenerbahçe'den Slimani teklifi! - Fotomaç
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Fenerbahçe'den Slimani teklifi!
Fenerbahçe, elden çıkarmaya çalıştığı Slimani için sürpriz bir teklif sundu.
25 Aralık 2018 Salı 23:16
Güncelleme: 26.12.2018 09:54
Fenerbahçe yönetimi, beklentileri karşılayamayan Slimani'nin biletini kesti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertli idareciler, devre arasında Slimani'yi önce eski kulübüne göndermeye çalışacak.
Leicester'ın kabul etmemesi halinde Slimani, Süper Lig'den bir takıma kiralanmaya çalışılacak.
Fenerbahçe yönetimi, Slimani'nin gönderilmesinin ardından yeni bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor.
Slimani'den harçlık
İslam Slimani, Atatürk Havaalanı'nda mendil satan Suriyeli çocuğa 100 TL harçlık verdi.