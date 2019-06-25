Fenerbahçe'den Skrtel'i unutturacak transfer! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'den Skrtel'i unutturacak transfer!

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıran Sarı-Lacivertliler, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yerine ise yıldız bir isim gündeme geldi...

25 Haziran 2019 Salı 16:46 Güncelleme: 25.06.2019 16:46
Fenerbahçe'den Skrtel'i unutturacak transfer!

Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği sürüyor.

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Fenerbahçe'den Skrtel'i unutturacak transfer!

Sözleşmesi sona eren isimlerle yollarını ayıran olan sarı-lacivertlilerde, transferi hedeflenen isimler de netlik kazanmaya başladı.

Fenerbahçe'den Skrtel'i unutturacak transfer!

Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı, yönetimin önerdiği 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etmedi.

Fenerbahçe'den Skrtel'i unutturacak transfer!

2+1 yıllık sözleşme isteyen Skrtel, menajerine kulüp bulması için talimat vermişti.

Fenerbahçe'den Skrtel'i unutturacak transfer!

Ancak Slovak stoperin, kendisini isteyen diğer kulüplerden de beklediği teklifi alamadığı belirtiliyor.

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