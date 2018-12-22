Fenerbahçeden ses getirecek transfer: Cesc Fabregas - Galeri - Fotomaç
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Fenerbahçe'den ses getirecek transfer: Cesc Fabregas

Ses getirecek transferlere hazırlanan Fenerbahçe, Chelsea'da son günlerini geçiren Fabregas için devlerle kapışıyor.

22 Aralık 2018 Cumartesi, 08:30:59 Güncelleme: 08:32:03
Fenerbahçeden ses getirecek transfer: Cesc Fabregas

Haziran ayı itibariyle sözleşmesi sona erecek olan İspanyol futbolcu daha fazla süre almak için başka takıma gitmeye sıcak bakıyor.

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Fenerbahçeden ses getirecek transfer: Cesc Fabregas

FENERBAHÇE DEVLERLE KAPIŞIYOR

31 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu için Milan'la yarışan Fenerbahçe'ye Atletico Madrid Kulübü de rakip oldu.

Fenerbahçeden ses getirecek transfer: Cesc Fabregas

Transfer savaşı İtalyan medyası tarafından da duyuruldu. Fabregas'ın hangi takıma gideceği Avrupa çapında merak konusu.

Fenerbahçeden ses getirecek transfer: Cesc Fabregas

EN BÜYÜK AVANTAJ BABASI

Ali Koç ve Comolli'nin yakın arkadaşı olan Darren Dein, aynı zamanda oğlu Fabregas'ın menajerliğini yapıyor.

Fenerbahçeden ses getirecek transfer: Cesc Fabregas

Sportif Direktör Comolli, Fabregas ile Chelsea arasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.

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