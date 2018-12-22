Fenerbahçeden ses getirecek transfer: Cesc Fabregas - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den ses getirecek transfer: Cesc Fabregas
Ses getirecek transferlere hazırlanan Fenerbahçe, Chelsea'da son günlerini geçiren Fabregas için devlerle kapışıyor.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 08:30:59
Güncelleme: 08:32:03
Haziran ayı itibariyle sözleşmesi sona erecek olan İspanyol futbolcu daha fazla süre almak için başka takıma gitmeye sıcak bakıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
FENERBAHÇE DEVLERLE KAPIŞIYOR
31 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu için Milan'la yarışan Fenerbahçe'ye Atletico Madrid Kulübü de rakip oldu.
Transfer savaşı İtalyan medyası tarafından da duyuruldu. Fabregas'ın hangi takıma gideceği Avrupa çapında merak konusu.
EN BÜYÜK AVANTAJ BABASI
Ali Koç ve Comolli'nin yakın arkadaşı olan Darren Dein, aynı zamanda oğlu Fabregas'ın menajerliğini yapıyor.
Sportif Direktör Comolli, Fabregas ile Chelsea arasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.