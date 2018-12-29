Fenerbahçeden Serdar Aziz bombası! İşte alacağı ücret - Galeri - Fotomaç
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası! İşte alacağı ücret

Galatasaray'ın 'Kendine kulüp bul' dediği milli futbolcusu Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi.
29 Aralık 2018 Cumartesi, 09:48:11 Güncelleme: 09:48:29
Fenerbahçeden Serdar Aziz bombası! İşte alacağı ücret

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

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Fenerbahçeden Serdar Aziz bombası! İşte alacağı ücret

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Serdar Aziz'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçeden Serdar Aziz bombası! İşte alacağı ücret

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar ile buluştu.

Fenerbahçeden Serdar Aziz bombası! İşte alacağı ücret

Albayrak, Canatar'a tecrübeli stopere kulüp bulması gerektiğini iletirken, bonservis bedeli ödendiği takdirde Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil her kulübe gidebileceğini aktardı.

Fenerbahçeden Serdar Aziz bombası! İşte alacağı ücret

Sabah'ın haberine göre, bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe, Serdar Aziz ile her konuda anlaştı.

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