Fenerbahçeden Serdar Aziz bombası! İşte alacağı ücret - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası! İşte alacağı ücret
Galatasaray'ın 'Kendine kulüp bul' dediği milli futbolcusu Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi.
29 Aralık 2018 Cumartesi, 09:48:11
Güncelleme: 09:48:29
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
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Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Serdar Aziz'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar ile buluştu.
Albayrak, Canatar'a tecrübeli stopere kulüp bulması gerektiğini iletirken, bonservis bedeli ödendiği takdirde Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil her kulübe gidebileceğini aktardı.
Sabah'ın haberine göre, bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe, Serdar Aziz ile her konuda anlaştı.