Fenerbahçeden Şener Özbayraklıda son karar - Galeri - Fotomaç
15 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı'da son karar

Beşiktaş'ın istediği tecrübeli futbolcuyu Yanal'ın talebiyle takımda tutmaya karar veren sarı-lacivertliler, yeni sözleşme teklif edecek.
15 Ocak 2019 Salı, 00:46:13 Güncelleme: 07:55:08
Fenerbahçeden Şener Özbayraklıda son karar

Ersun Yanal verdiği raporda "Şener benim kullanmayı düşündüğüm bir oyuncu" ifadesini kullanmıştı.

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Fenerbahçeden Şener Özbayraklıda son karar

Yanal'ın bu açıklamaları sonra, önce oyuncuyu Beşiktaş ile takasta kullanmaktan vazgeçen Fenerbahçe yönetimi, ardından Şener'le yeniden anlaşmak için görüşmelere başlama kararı aldı.

Fenerbahçeden Şener Özbayraklıda son karar

Sarılacivertliler, tecrübeli oyuncuya 3 yıllık yeni sözleşme önerecek.

Fenerbahçeden Şener Özbayraklıda son karar

ANTALYA'DA GÖZE GİRDİ

2015-2016 sezonunda 5 milyon TL bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, bu dönemde önünde sürekli farklı sağ bekler olmasına rağmen önemli şanslar yakaladı.

Fenerbahçeden Şener Özbayraklıda son karar

Geçen sezonu Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezleri arasında bitiren Şener, Antalya kampındaki performansıyla Yanal'ın da gözüne girdi.

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