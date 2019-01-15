Fenerbahçeden Şener Özbayraklıda son karar - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı'da son karar
Beşiktaş'ın istediği tecrübeli futbolcuyu Yanal'ın talebiyle takımda tutmaya karar veren sarı-lacivertliler, yeni sözleşme teklif edecek.
15 Ocak 2019 Salı, 00:46:13
Güncelleme: 07:55:08
Ersun Yanal verdiği raporda "Şener benim kullanmayı düşündüğüm bir oyuncu" ifadesini kullanmıştı.
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Yanal'ın bu açıklamaları sonra, önce oyuncuyu Beşiktaş ile takasta kullanmaktan vazgeçen Fenerbahçe yönetimi, ardından Şener'le yeniden anlaşmak için görüşmelere başlama kararı aldı.
Sarılacivertliler, tecrübeli oyuncuya 3 yıllık yeni sözleşme önerecek.
ANTALYA'DA GÖZE GİRDİ
2015-2016 sezonunda 5 milyon TL bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, bu dönemde önünde sürekli farklı sağ bekler olmasına rağmen önemli şanslar yakaladı.
Geçen sezonu Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezleri arasında bitiren Şener, Antalya kampındaki performansıyla Yanal'ın da gözüne girdi.