Fenerbahçeden Ozan Tufan’a çifte kanca - Galeri - Fotomaç
29 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe'den Ozan Tufan’a çifte kanca

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a Alanyaspor'un ardından bir Süper Lig ekibi daha talip oldu! Fenerbahçe yönetimi Ozan Tufan'a gelen tekliflere haftaya cevap verecek.

29 Aralık 2018 Cumartesi, 09:11:19 Güncelleme: 09:12:32
Fenerbahçeden Ozan Tufan’a çifte kanca

Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan uzak kalan Ozan Tufan'ı isteyen kulüpler artıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeden Ozan Tufan’a çifte kanca

Bilindiği gibi Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için sarı - lacivertli takıma teklif sunmuştu...

Fenerbahçeden Ozan Tufan’a çifte kanca

MEHMET ÖZDİLEK ISRARCI

Akdeniz ekibinden sonra Erzurumspor'un da Ozan Tufan'a teklif yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçeden Ozan Tufan’a çifte kanca

Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Dadaşlar'da yönetimin Ozan'da ısrarcı olduğu bildirildi.

Fenerbahçeden Ozan Tufan’a çifte kanca

Fenerbahçe, sözleşmesi 2020 yılında sona erecek oyuncu ile ilgili son kararı önümüzdeki hafta açıklayacak.

Fenerbahçeden Ozan Tufan’a çifte kanca

U21 İLE MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ozan Tufan U21 takımıyla iki maça çıktı.

Fenerbahçeden Ozan Tufan’a çifte kanca
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN