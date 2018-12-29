Fenerbahçeden Ozan Tufan’a çifte kanca - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den Ozan Tufan’a çifte kanca
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a Alanyaspor'un ardından bir Süper Lig ekibi daha talip oldu! Fenerbahçe yönetimi Ozan Tufan'a gelen tekliflere haftaya cevap verecek.
29 Aralık 2018 Cumartesi, 09:11:19
Güncelleme: 09:12:32
Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan uzak kalan Ozan Tufan'ı isteyen kulüpler artıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bilindiği gibi Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için sarı - lacivertli takıma teklif sunmuştu...
MEHMET ÖZDİLEK ISRARCI
Akdeniz ekibinden sonra Erzurumspor'un da Ozan Tufan'a teklif yaptığı öğrenildi.
Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Dadaşlar'da yönetimin Ozan'da ısrarcı olduğu bildirildi.
Fenerbahçe, sözleşmesi 2020 yılında sona erecek oyuncu ile ilgili son kararı önümüzdeki hafta açıklayacak.
U21 İLE MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ozan Tufan U21 takımıyla iki maça çıktı.