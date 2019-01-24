Fenerbahçeden orta sahaya iki yıldız birden! Görüşmeler başladı - Fotomaç
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Fenerbahçe'den orta sahaya iki yıldız birden! Görüşmeler başladı
Fenerbahçe, PSV'nin gözden çıkardığı oyun kurucuyu da listesine aldı. 22 yaşındaki Hollandalı için görüşmeler sürüyor.
24 Ocak 2019 Perşembe, 01:50:46
Güncelleme: 07:46:41
Ersun Yanal'ın orta sahaya acil takviye istemesi üzerine girişimleri sıkılaştıran Fenerbahçe'nin PSV'li Bart Ramselaar için de nabız yokladığı iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eredivisie'de bu sezon 21 dakika şans bulabilen 22 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı gelen haberler arasında...
Transferde en önemli sıkıntının Ramselaar'ın Türkiye'ye gelmekte tereddüt etmesi olduğu öğrenildi.
Hollanda basını, genç oyuncu için PSV'nin 3 milyon euro talep ettiğini duyurdu.
Ramselaar, 3 kez Hollanda Milli Takımı'nda yer aldı.