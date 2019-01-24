Fenerbahçeden orta sahaya iki yıldız birden! Görüşmeler başladı - Fotomaç
24 Ocak 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den orta sahaya iki yıldız birden! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe, PSV'nin gözden çıkardığı oyun kurucuyu da listesine aldı. 22 yaşındaki Hollandalı için görüşmeler sürüyor.
24 Ocak 2019 Perşembe, 01:50:46 Güncelleme: 07:46:41
Fenerbahçeden orta sahaya iki yıldız birden! Görüşmeler başladı

Ersun Yanal'ın orta sahaya acil takviye istemesi üzerine girişimleri sıkılaştıran Fenerbahçe'nin PSV'li Bart Ramselaar için de nabız yokladığı iddia edildi.

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Fenerbahçeden orta sahaya iki yıldız birden! Görüşmeler başladı

Eredivisie'de bu sezon 21 dakika şans bulabilen 22 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı gelen haberler arasında...

Fenerbahçeden orta sahaya iki yıldız birden! Görüşmeler başladı

Transferde en önemli sıkıntının Ramselaar'ın Türkiye'ye gelmekte tereddüt etmesi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçeden orta sahaya iki yıldız birden! Görüşmeler başladı

Hollanda basını, genç oyuncu için PSV'nin 3 milyon euro talep ettiğini duyurdu.

Fenerbahçeden orta sahaya iki yıldız birden! Görüşmeler başladı

Ramselaar, 3 kez Hollanda Milli Takımı'nda yer aldı.

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