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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'den Okan Buruk'a resmi teklif!

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de hedefteki isimlerle temaslar devam ediyor. Son dönemde sarı-lacivertlilerin gündemine gelen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk için Emre Belözoğlu'nun aracılık ettiği ve Fenerbahçe'den genç teknik adama resmi teklif gittiği ortaya çıktı.
18 Mayıs 2020 Pazartesi 06:41
Fenerbahçe'den Okan Buruk'a resmi teklif!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken bir hareketlilik yaşanmaya başladı.

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Fenerbahçe'den Okan Buruk'a resmi teklif!

Teknik direktör havuzunu belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar, listedeki isimlerle temaslarını hızlandırmıştı.

Fenerbahçe'den Okan Buruk'a resmi teklif!

Hummalı çalışmalar sonrasında Nenad Bjelica, Dalic, Erol Bulut ve Okan Buruk isimleri ön plana çıkmıştı.

Fenerbahçe'den Okan Buruk'a resmi teklif!

Bu isimler üzerinden bir seçim yapması beklenen sarı-lacivertli yönetimin Medipol Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk'la ilgili flaş bir adım attığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Okan Buruk'a resmi teklif!

Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu ile çok yakın ilişkilere sahip olan Başakşehir'in genç teknik adamın sarı-lacivertli kulüple anlaşacağı iddia edilmişti.

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