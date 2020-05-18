Haberler Galeri Fenerbahçe'den Okan Buruk'a resmi teklif!

Fenerbahçe'den Okan Buruk'a resmi teklif!

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de hedefteki isimlerle temaslar devam ediyor. Son dönemde sarı-lacivertlilerin gündemine gelen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk için Emre Belözoğlu'nun aracılık ettiği ve Fenerbahçe'den genç teknik adama resmi teklif gittiği ortaya çıktı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 06:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





