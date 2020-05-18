Fenerbahçe'den Okan Buruk'a resmi teklif!

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de hedefteki isimlerle temaslar devam ediyor. Son dönemde sarı-lacivertlilerin gündemine gelen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk için Emre Belözoğlu'nun aracılık ettiği ve Fenerbahçe'den genç teknik adama resmi teklif gittiği ortaya çıktı.
18 Mayıs 2020 Pazartesi 06:41
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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken bir hareketlilik yaşanmaya başladı.
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Teknik direktör havuzunu belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar, listedeki isimlerle temaslarını hızlandırmıştı.
Hummalı çalışmalar sonrasında Nenad Bjelica, Dalic, Erol Bulut ve Okan Buruk isimleri ön plana çıkmıştı.
Bu isimler üzerinden bir seçim yapması beklenen sarı-lacivertli yönetimin Medipol Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk'la ilgili flaş bir adım attığı öğrenildi.
Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu ile çok yakın ilişkilere sahip olan Başakşehir'in genç teknik adamın sarı-lacivertli kulüple anlaşacağı iddia edilmişti.