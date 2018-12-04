Fenerbahçeden Ocak bombası! İşte listedeki isimler

Fenerbahçe'den Ocak bombası! İşte listedeki isimler
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verildi.
4 Aralık 2018 Salı, 22:16:41
Güncelleme: 22:23:47
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Spor Toto Süper Lig'in ilk 14 haftasını 14 puanla 15. sırada tamamlayarak bekleneni veremeyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim, Ocak ayı transfer dönemi için harekete geçti. İşte Goal'ün haberine göre, devre arasında sarı-lacivertlilere transfer olabilecek isimler:
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YACINE BRAHIMI
Fenerbahçe'de bir kanat Valbuena ile ritmini bulurken, diğer kanat Ayew ile aksadı. Sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona eren Brahimi'yi uygun bir bonservis ücretiyle devre arasında renklerine katabilir.
DANIEL STURRIDGE
Slimani'den bir türlü istediği verimi alamayan sarı lacivertliler, Damien Comolli'nin arasının iyi olduğu Liverpool'un kapısını devre arasında çalabilir. Bu sezon Liverpool'da sadece 147 dk oynayabilen Sturridge, 6 aylığına Fenerbahçe'ye kiralanabilir.
WILFRIED BONY
Sezon sonunda Swensea ile olan sözleşmesi sona erecek olan Bony, birçok Türk kulübünün ilgisini çekiyor. Golcü futbolcu, İngiltere'de kaybettiği umutları Fenerbahçe'de bulabilir.
ELJERO ELIA
Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Elia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sahada olduğu her dakika kalitesini ispat eden Hollandalı yıldız, takas anlaşmasıyla ya da uygun bir bonservisle takıma kazandırılabilir.