Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası!

İngiltere'de yayın yapan Mirror, "Arsenal, Mesut'un ücretinin bir kısmını karşılayıp, kiralayacak" yazdı. Uzun süredir İstanbul'da ev bakan 30 yaşındaki futbolcunun bu durumu Fenerbahçe'yi de harekete geçirdi Başkan Ali Koç da yıldız oyuncunun transferi konusunda sportif direktör Comolli'ye tam yetki verdi.
18 Ocak 2019 Cuma, 01:28:24
Güncelleme: 07:49:22
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Ara transfer döneminde birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe, 2019'un bombasını patlatmayı hedefliyor.
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Sarı-lacivertliler, Arsenal'in kadroda düşünmediği Mesut Özil için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.
İngiltere'de yayın yapan Mirror, Arsenal'in Mesut'un yıllık ücretinin bir kısmını karşılayıp, kiralayacağını yazarken, teknik direktör Unai Emerey'i de yıldız oyuncuyu gözden çıkardığını açıkladı.
Ada temsilcisinin, 30 yaşındaki oyuncunun 2021 yılına kadar sürecek sözleşmesindeki ücretin bir bölümünü ödeyip, gelen kiralama teklifleri değerlendireceği belirtildi.
UNAI EMERY ONU İSTEMİYOR
Nişanlısı Amine Gülşe ile evlilik hazırlıkları yapan ve İstanbul'da ev bakan Mesut'un bu durumu Fenerbahçe Yönetimi'ni harekete geçirdi.