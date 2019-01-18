Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası!

İngiltere'de yayın yapan Mirror, "Arsenal, Mesut'un ücretinin bir kısmını karşılayıp, kiralayacak" yazdı. Uzun süredir İstanbul'da ev bakan 30 yaşındaki futbolcunun bu durumu Fenerbahçe'yi de harekete geçirdi Başkan Ali Koç da yıldız oyuncunun transferi konusunda sportif direktör Comolli'ye tam yetki verdi.