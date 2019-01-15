Fenerbahçeden ligin yıldızına teklif! Aatıf + 1.5 milyon Euro...

Fenerbahçe'den ligin yıldızına teklif! Aatıf + 1.5 milyon Euro...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın ardından Süper Lig'in bir diğer parlayan yıldızına da teklif götürdü.

15 Ocak 2019 Salı, 14:54:20 Güncelleme: 15:07:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





