Fenerbahçeden ligin yıldızına teklif! Aatıf + 1.5 milyon Euro... - Galeri - Fotomaç
15 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe'den ligin yıldızına teklif! Aatıf + 1.5 milyon Euro...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın ardından Süper Lig'in bir diğer parlayan yıldızına da teklif götürdü.
15 Ocak 2019 Salı, 14:54:20 Güncelleme: 15:07:04
Fenerbahçeden ligin yıldızına teklif! Aatıf + 1.5 milyon Euro...

Fenerbahçe, Süper Lig'de transfer savaşını iyice kızıştırdı.

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Fenerbahçeden ligin yıldızına teklif! Aatıf + 1.5 milyon Euro...

Bu sezon beklentilerin altında kalan üç büyükler, ara dönemde kadrolarını takviye edebilmek için hummalı bir transfer çalışması yürütüyor.

Fenerbahçeden ligin yıldızına teklif! Aatıf + 1.5 milyon Euro...

Kendi takımları tarafından gözden çıkarılan oyuncular, dev rakipler arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Fenerbahçeden ligin yıldızına teklif! Aatıf + 1.5 milyon Euro...

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan ile Galatasaray'ın "Kendine takım bul" dediği Serdar Aziz kariyerlerini Fenerbahçe'de sürdürme kararı aldı.

Fenerbahçeden ligin yıldızına teklif! Aatıf + 1.5 milyon Euro...

Sarı-kırmızılılarla 2020'ye kadar sözleşmesi olan Serdar, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeden de olumlu sonuç alamayınca rotasını çizdi.

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