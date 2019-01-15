Fenerbahçeden ligin yıldızına teklif! Aatıf + 1.5 milyon Euro... - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den ligin yıldızına teklif! Aatıf + 1.5 milyon Euro...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın ardından Süper Lig'in bir diğer parlayan yıldızına da teklif götürdü.
15 Ocak 2019 Salı, 14:54:20
Güncelleme: 15:07:04
Fenerbahçe, Süper Lig'de transfer savaşını iyice kızıştırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sezon beklentilerin altında kalan üç büyükler, ara dönemde kadrolarını takviye edebilmek için hummalı bir transfer çalışması yürütüyor.
Kendi takımları tarafından gözden çıkarılan oyuncular, dev rakipler arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu.
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan ile Galatasaray'ın "Kendine takım bul" dediği Serdar Aziz kariyerlerini Fenerbahçe'de sürdürme kararı aldı.
Sarı-kırmızılılarla 2020'ye kadar sözleşmesi olan Serdar, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeden de olumlu sonuç alamayınca rotasını çizdi.