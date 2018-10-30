Fenerbahçeden Laurent Blanca resmi teklif - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den Laurent Blanc'a resmi teklif
Fenerbahçe'de görevden alınan teknik direktör Cocu'nun yerine düşünülen ilk isim Laurent Blanc oldu. Sportif direktör Comollli, yurtdışına gidip Fransız teknik adama teklifini sundu.
30 Ekim 2018 Salı, 15:26:29
Güncelleme: 15:33:28
Fenerbahçe'de Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı hız kazandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Skorer'in haberine göre; sarı-lacivertli kulüp resmi girişimde bulundu ve sportif direktör Damien Comolli'nin vatandaşı Laurent Blanc'a teklifini yaptı.
Comolli yurtdışında
Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Damien Comolli, yurtdışına gidip ünlü teknik adam ile yüz yüze görüştü.
Fransız teknik adam ise sarı-lacivertlilerin yaptığı resmi teklifi düşünmek için zaman istedi.
LAURENT BLANC KİMDİR?
Fransız eski milli futbolcu ve teknik direktör. Laurent Blanc, 19 Kasım 1965 tarihinde Alès, Fransa'da doğmuştur.