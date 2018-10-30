Fenerbahçeden Laurent Blanca resmi teklif - Galeri - Fotomaç
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Fenerbahçe'den Laurent Blanc'a resmi teklif

    Fenerbahçe'de görevden alınan teknik direktör Cocu'nun yerine düşünülen ilk isim Laurent Blanc oldu. Sportif direktör Comollli, yurtdışına gidip Fransız teknik adama teklifini sundu.
    30 Ekim 2018 Salı, 15:26:29 Güncelleme: 15:33:28
    Fenerbahçeden Laurent Blanca resmi teklif

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı hız kazandı.

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    Fenerbahçeden Laurent Blanca resmi teklif

    Skorer'in haberine göre; sarı-lacivertli kulüp resmi girişimde bulundu ve sportif direktör Damien Comolli'nin vatandaşı Laurent Blanc'a teklifini yaptı.

    Fenerbahçeden Laurent Blanca resmi teklif

    Comolli yurtdışında
    Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Damien Comolli, yurtdışına gidip ünlü teknik adam ile yüz yüze görüştü.

    Fenerbahçeden Laurent Blanca resmi teklif

    Fransız teknik adam ise sarı-lacivertlilerin yaptığı resmi teklifi düşünmek için zaman istedi.

    Fenerbahçeden Laurent Blanca resmi teklif

    LAURENT BLANC KİMDİR?
    Fransız eski milli futbolcu ve teknik direktör. Laurent Blanc, 19 Kasım 1965 tarihinde Alès, Fransa'da doğmuştur.

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